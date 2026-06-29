- Договорот, потпишан на свечената вечера на Исламската стопанска и развојна коморасо учество на 20 претставници и потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, ќе воспостави заеднички акциски план за институционална експертиза

Турција и Саудиска Арабија потпишаа меморандум за зајакнување на билатералната трговија и економската соработка - Договорот, потпишан на свечената вечера на Исламската стопанска и развојна коморасо учество на 20 претставници и потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, ќе воспостави заеднички акциски план за институционална експертиза

Унијата на комори и стокови берзи на Турција (TOBB) и Федерацијата на саудиски комори (ФСЦ) потпишаа меморандум за разбирање со цел проширување на билатералната трговија и економската соработка, јавува Анадолу.

Договорот, потпишан на свечената вечера на Исламската стопанска и развојна комора (ИЦЦД) со учество на 20 претставници и потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, ќе воспостави заеднички акциски план за споделување институционална експертиза, лансирање секторски платформи и создавање на Заеднички коморски форум меѓу Турција и Саудиска Арабија.

Претседателот на TOBB, Рифат Хисарџиклиоглу, изјави дека исламските земји треба да ги здружат своите капитални резерви со производствените капацитети на Турција за да создадат доминантна глобална економска сила, истакнувајќи дека Турција е водечки индустриски производител во регионот со извоз што достигнува 275 милијарди долари годишно во 12.600 категории производи.

Тој нагласи дека 60 отсто од турскиот извоз е наменет за пазарите на ЕУ и САД, што е доказ за високиот квалитет и ценовната конкурентност на турските производи, додека приливот од над 290 милијарди долари странски директни инвестиции во изминатите 20 години ја потврдува стабилноста на инвестициската клима во земјата.

Хисарџиклиоглу истакна дека Турција е центар во развој за иновации со над 740 глобални фирми кои работат во нејзините технопаркови. Тој ги повика бизнис-лидерите да ја користат ИЦЦД како примарен механизам за понатамошна економска интеграција од Северна Африка до Источна Азија, како и да лобираат кај своите влади за укинување на трговските бариери, спроведување структурни реформи и промовирање амбиент кој го олеснува прекуграничното претприемништво.