Tехничките тимови од двете земји во наредните месеци ќе се подготвуваат за првата рунда преговори.

Турција и Канада официјално ги почнаа преговорите за договор за слободна трговија Tехничките тимови од двете земји во наредните месеци ќе се подготвуваат за првата рунда преговори.

Турција и Канада официјално почнаа преговори за договор за слободна трговија, чија цел е продлабочување на економското партнерство меѓу двете земји, се наведува во заедничкото соопштение објавено денес, јавува Анадолу.

Најавата следува откако турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и канадскиот премиер Марк Карни се состанаа на маргините на Самитот на НАТО во Анкара денес.

Во соопштението се наведува дека двајцата лидери им дале насоки на официјалните претставници званично да ги почнат разговорите за сеопфатен, модерен и заемно корисен договор за слободна трговија.

На почетокот на јуни турскиот министер за трговија Омер Болат и канадскиот министер за меѓународна трговија Маниндер Сиду издадоа заедничко соопштение со кое најавија почеток на истражувачки дискусии за сеопфатен договор за слободна трговија.

Турција и Канада сега преминуваат во следната фаза со отворање официјални преговори, се додава во соопштението.

Се очекува договорот да го поддржи економскиот раст, да придонесе кон отворање работни места, да ја подобри конкурентноста, да ги зајакне глобалните синџири на снабдување и да ја прошири економската соработка меѓу двете земји.

Техничките тимови од двете земји во наредните месеци ќе работат на дефинирање на опсегот и целите на договорот и ќе се подготвуваат за првата рунда преговори.

„Двете влади со нетрпение очекуваат да соработуваат за да унапредат висококвалитетен договор што ќе го зајакне партнерството меѓу Канада и Турција и ќе создаде нови можности за просперитет на бизнисите, работниците и луѓето во двете земји“, се наведува во соопштението.