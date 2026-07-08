Договорот, објавен од британската Влада, има за цел да ја продлабочи соработката меѓу Лондон и Анкара, додека двете земји се справуваат со, како што наведуваат, променливото безбедносно опкружување во евроатлантскиот простор.

Турција и Велика Британија потпишаа договор за ново партнерство во безбедноста Договорот, објавен од британската Влада, има за цел да ја продлабочи соработката меѓу Лондон и Анкара, додека двете земји се справуваат со, како што наведуваат, променливото безбедносно опкружување во евроатлантскиот простор.

Велика Британија и Турција денес потпишаа договор за ново партнерство за безбедност и одбрана на Самитот на НАТО во Анкара, со цел да се зајакне воената и стратегиската соработка меѓу двете значајни членки на Алијансата, јавува Анадолу.

Договорот, објавен од британската Влада, има за цел да ја продлабочи соработката меѓу Лондон и Анкара, додека двете земји се справуваат со, како што наведуваат, променливото безбедносно опкружување во евроатлантскиот простор.

„Партнерството ја отсликува нивната заедничка определба, како два големи европски сојузници во НАТО, дополнително да ја зајакнат и институционализираат соработката како одговор на развојот на безбедносната ситуација во евроатлантскиот регион“, се наведува во соопштението на британската Влада.

Со ова партнерство, Велика Британија и Турција ќе ја зајакнат соработката преку нови механизми за политичко-воените аспекти на безбедносната и одбранбената политика. Ова опфаќа области како што се одвраќање и одбрана, воена соработка, одбранбена индустрија и технологија, кибербезбедност и хибридни закани, борба против тероризмот, отпорност, цивилна подготвеност и вселенски активности.

Двете земји нагласија дека договорот ја одразува нивната заедничка посветеност кон зајакнување на улогата на Европа во рамките на НАТО, истовремено одржувајќи силни трансатлантски врски.

Партнерството доаѓа во момент кога земјите членки на НАТО се фокусираат на зголемување на издвојувањата за одбрана и проширување на воените капацитети, поради растечките безбедносни предизвици низ Европа и пошироко.

„Велика Британија и Турција даваат уникатен и незаменлив придонес за евроатлантската безбедност“, се вели во соопштението, додавајќи дека двете земји се посветени на „преземање поголема одговорност за изградба на посилна Европа во посилно НАТО.

„Потпишувањето на ова партнерство ја потврдува длабоката посветеност на Велика Британија и Турција кон одбраната на другата страна и кон Северноатлантскиот договор“, заклучуваат од британската Влада.