- АФАД продолжува да спроведува операции за пребарување и спасување и активности за хуманитарна помош не само во рамките на Турција туку и во различни региони во светот

Турција има доставено хуманитарна помош до 85 земји во светот - АФАД продолжува да спроведува операции за пребарување и спасување и активности за хуманитарна помош не само во рамките на Турција туку и во различни региони во светот

Турција досега испорача помош до 85 земји и заедници на пет континенти преку меѓународни активности за хуманитарна помош што се координирани од Управата за управување со вонредни состојби и катастрофи (АФАД) при Министерството за внатрешни работи, јавува Анадолу.

АФАД продолжува да спроведува операции за пребарување и спасување и активности за хуманитарна помош не само во рамките на Турција туку и во различни региони во светот како дел од нејзините напори за дипломатија во вонредни состојби.

Под координација на АФАД, Турција им обезбеди на земјите и заедниците на пет континенти храна, засолништа, здравствени материјали и основни материјали за живеење, како и финансиска помош, логистичка поддршка и опрема за пребарување и спасување.

Според информациите што ги доби Анадолу, една од најголемите меѓународни операции за хуманитарна помош на Турција била спроведена за Газа.

Вкупно 109.332 тони хуманитарни резерви беа доставени во регионот погоден од израелските напади под координација на АФАД, со користење 14 авиони и 21 брод.

Како дел од помошта, донирани се вкупно 7,5 милиони долари, од кои 7 милиони долари од АФАД и 500.000 долари од турската Црвена полумесечина.

Како дел од напорите за хуманитарна помош за Авганистан, 11.739 тони хуманитарни резерви беа пратени преку 25 патувања со „Воз на добрината“.

За земјата биле организирани и шест товарни лета.

Судан прими 10.206 тони хуманитарни резерви и 30.000 шатори транспортирани со шест брода.

Турција, исто така, прати 9.079 тони хуманитарна помош во Пакистан, 3.000 тони во Сомалија и 730 тони во Либан.

Бангладеш прими 64.992 пакети хуманитарна помош, а на Босна и Херцеговина ѝ беа обезбедени 60 контејнерски дома, заедно со гориво, хигиенски материјали, генератори и основни материјали за живеење.

Досега 13.938 камиони што превезуваат хуманитарна помош се пратени во Сирија.

Замбија прими хуманитарни резерви во вредност од 25.000 долари и 600 пакети со храна, а помош во вредност од 54.070 долари беше обезбедена за Демократска Република Конго, а 60.000 долари за Бурунди.

Една од најновите меѓународни операции за хуманитарна помош на Турција беше спроведена за Венецуела.

По двата земјотреса со магнитуда од 7,2 и 7,5 во јуни, хуманитарни резерви беа пратени во регионот со два воени товарни авиона под координација на АФАД, по насоки на претседателот Реџеп Таип Ердоган.

Испораката вклучуваше 275 шатори обезбедени од АФАД и седум тони медицински материјали обезбедени од Министерството за здравство.

Вкупно 30 тони хуманитарна помош беше доставена во Венецуела.

По поплавите во Шпанија, исто така, Турција обезбеди 250 пластични контејнери за отпад, секој со капацитет од 1.100 литри и две возила за чистење патишта.