- Tорпедото, развиено од турскиот производител на ракети РОКЕТСАН, e истрелано од подморницата ТЏГ Сакарија во рамки на воената вежба ДЕНИЗКУРДУ-II 2026

Турција изврши тестирање на торпедото АКЈА од домашно производство - Tорпедото, развиено од турскиот производител на ракети РОКЕТСАН, e истрелано од подморницата ТЏГ Сакарија во рамки на воената вежба ДЕНИЗКУРДУ-II 2026

Турското Министерство за национална одбрана соопшти дека успешно е спроведено тестирањето на автохтоно развиеното торпедо АКЈА за време на поморска вежба, јавува Анадолу.

Министерството соопшти дека торпедото, развиено од турскиот производител на ракети РОКЕТСАН, било истрелано од подморницата ТЏГ Сакарија во рамки на воената вежба ДЕНИЗКУРДУ-II 2026, објави Министерството денес на турската социјална платформа „Нсосјал“.

Оружјето постигна директен погодок и успешно го уништи нишанетиот брод.

Министерството истакна дека успешното тестирање уште еднаш го покажува постигнатото технолошко ниво на турската одбранбена индустрија.