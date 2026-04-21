Турција достави 360 тони помош за раселените цивили во Либан по израелските напади - „Турскиот народ ќе остане покрај либанскиот народ, како партнер во надежта и поддршката во тешки времиња“

Турската хуманитарна помош за Либан ќе продолжи бидејќи раселувањето предизвикано од израелските напади се влошува, изјавија либански и турски официјални претставници, јавува Анадолу.

Изјавите беа дадени за време на церемонија во пристаништето во Бејрут, на која беа испорачани 360 тони помош. На настанот присуствуваа либански и турски претставници, меѓу кои Самир Хадара, претставник на заменик-премиерот на Либан Тарек Митри, министерот за развој Фади Маки, министерот за јавни работи Фајез Расамни и претседателот на Здравствениот комитет Билал Абдулах.

Присутни беа и генералниот секретар на Високата комисија за помош, Басам Набулси, турскиот амбасадор во Либан, Мурат Лутем, и претседателот на турската хуманитарна организација „Садака Таши“, Кемал Оздал.

„Турската поддршка доаѓа во клучен момент и претставува вистинска солидарност со Либан во справувањето со тековните предизвици“, изјави Маки.

„Оваа поддршка не е ограничена само на хуманитарен аспект, туку вклучува и политички став за поддршка на Либан во осудата на израелските напади“, додаде тој.

Маки посочи дека помошта вклучува „витални материјали, особено шатори, со цел да се обезбедат жителите во селата покрај јужната граница“.

Тој изрази надеж дека „овие напори, заедно со поддршката од пријателските земји, ќе им помогнат на раселените лица достоинствено да се вратат во своите домови“.

Повеќе од еден милион луѓе се раселени во Либан поради израелските напади, додека дел од нив почнаа да се враќаат по стапувањето на сила на прекинот на огнот, иако уништувањата се широко распространети.

- Влошување на условите -

Турскиот амбасадор го истакна длабокото пријателство меѓу либанскиот и турскиот народ.

„Турција секогаш ќе стои покрај Либан и неговиот пријателски народ“, изјави Лутем за Анадолу.

„Израелските напади од 2024 година предизвикаа значително страдање и масовно раселување, а Турција оттогаш обезбеди повеќе од 1.700 тони хуманитарна помош“, додаде тој.

Дипломатот рече дека помошта ја одразува „дарежливоста и солидарноста на турскиот народ“.

„Повеќе од еден милион Либанци се раселени од своите домови, што претставува околу една петтина од населението, додека продолжуваат прекршувањата на прекинот на огнот, што ја прави потребата од помош исклучително итна“, рече Лутем.

- Фер распределба -

Претседателот на Здравствениот комитет, Билал Абдулах, изјави дека турската поддршка „не е нова, туку доаѓа како дел од политика заснована на разум, мудрост и солидарност“, нагласувајќи ја континуираната помош од 2024 година.

„Овие напори оставија значајно влијание врз свеста на либанскиот народ“, рече тој, изразувајќи благодарност до Турција и нејзините институции.

„Се надеваме дека ќе ѝ се оддолжиме на Турција - на нејзиното раководство и на народот - во подобри и посреќни околности од оние во кои Либан се наоѓа денес“, додаде тој.

Тој додаде дека распределбата на помошта се врши „преку централен механизам, преку гувернерите, земајќи го предвид бројот на раселени во секоја област за да се обезбеди правичност“.

Кемал Оздал, претседател на „Садака Таши“, истакна дека Турција продолжува да го поддржува Либан во тешките околности.

„Односите меѓу народите не се мерат со зборови, туку со искрени дела“, рече Оздал.

Тој додаде дека турските организации на граѓанското општество стојат покрај Либан „водени од длабока верба во заедничката човечка судбина“, посочувајќи дека околу 1.000 тони помош биле испратени во 2025 година.

Новата пратка се состои од 38 контејнери во вредност од повеќе од 3 милиони долари, кои вклучуваат кревети, ќебиња, перници, шатори, готова храна и облека.

Дистрибуцијата ќе се координира со Високата комисија за помош на Либан и ќе се спроведува во соработка со општините и граѓанските организации, со цел помошта да стигне до оние на кои им е најпотребна.

„Турскиот народ ќе остане покрај либанскиот народ, како партнер во надежта и поддршката во тешки времиња“, изјави Оздал.

Испораката доаѓа во време кога, и покрај најавениот 10-дневен прекин на огнот меѓу Либан и Израел од страна на американскиот претседател Доналд Трамп, израелските сили продолжуваат со дневни прекршувања што предизвикуваат жртви и уништувања.

Вкупниот износ на пратката е приближно 360 тони, според турската хуманитарна асоцијација Садакаташи.

Оваа пратка доаѓа како продолжение на претходните активности, со оглед на тоа што турските организации испратија околу 1.000 тони хуманитарна помош во Либан преку специјален брод во текот на 2024 година, како дел од тековниот одговор на зголемените хуманитарни потреби.

Претседателот на САД, Доналд Трамп во четвртокот објави 10-дневен прекин на огнот меѓу Либан и Израел, иако израелските сили продолжуваат со секојдневните прекршувања, предизвикувајќи жртви и деструкција.

Според официјални податоци, од 2 март досега во израелските напади загинале 2.294 лица, 7.544 се ранети, а повеќе од еден милион луѓе се раселени.