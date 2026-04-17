Турција домаќин на состанок на министрите за надворешни работи на Египет, Пакистан и Саудиска Арабија во Анталија

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес во Анталија ќе биде домаќин на третиот состанок на министрите за надворешни работи на Турција, Египет, Пакистан и Саудиска Арабија, што ќе се одржи на маргините на Дипломатскиот форум во Анталија 2026, јавува Анадолу.

Се очекува министрите да разговараат за регионалните прашања во рамките на концептот на „регионалната одговорност“, со фокус на создавање локални решенија за регионалните предизвици, особено во врска со тековната војна меѓу САД, Израел и Иран.

Претходно, Фидан присуствуваше на поголем регионален состанок одржан на 18 март во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија, на кој присуствуваа министрите за надворешни работи на Турција, Азербејџан, Катар, Бахреин, Египет, Јордан, Кувајт, Либан, Пакистан, Саудиска Арабија, Сирија и Обединетите Арапски Емирати за да разговараат за последните случувања во регионот.

На маргините на тој состанок, Фидан одржа и посебна квадрилатерална средба со своите колеги од Пакистан, Египет и Саудиска Арабија.

Вториот состанок во овој формат се одржа во Исламабад, главниот град на Пакистан, на 29 март, како продолжение на тие разговори.

Неодамна, на 14 април во Исламабад беше одржан уште еден состанок на ниво на заменици-министри за надворешни работи.