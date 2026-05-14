Турција го осуди израелскиот упад во џамијата „Ал Акса“

Турција денес го осуди упадот во џамијата Ал-Акса, предводен од израелски министер придружуван од група израелски доселеници, јавува Анадолу.

„Го осудуваме упадот во џамијата Ал-Акса извршен од страна на израелски министер во придружба на група доселеници“, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи на земјата.

Во соопштението се предупредува дека провокативните активности со кои се крши историскиот и правниот статус на џамијата Ал-Акса, свето место за муслиманите, претставуваат ризик за дополнително продлабочување на тензиите и нестабилноста во регионот.

Министерството упати апел до меѓународната заедница да ги исполни своите одговорности за заштита на легитимните права на палестинскиот народ и да ги запре израелските престапи насочени кон окупираниот Источен Ерусалим и неговите свети места.