Турција го одбележува 19 Мај – Денот на сеќавање на Ататурк, младите и спортот

Турција денес го одбележува Денот на сеќавање на Ататурк, и Денот на младите и спортот, значаен настан што го означува почетокот на Војната за независност на земјата, јавува Анадолу.

На 19 мај 1919 година Мустафа Кемал Ататурк – основачот на Република Турција – пристигна во црноморскиот град Самсун од Истанбул за да ја започне војната што по четири години ја трансформира нацијата во модерна Турција.

На Ататурк му е доделена функцијата генерален инспектор на османлиските армии во Анадолија во време кога Истанбул, тогашната престолнина на Османлиската Империја, е под окупација на сојузничките сили.

Тој постапува спротивно на наредбите дадени од османлиските власти и го започнува движењето што подоцна прераснува во Војна за независност.

Исто така, тој му придава големо значење на датумот кога стапнува во Самсун и 19 мај го сметаше за свој роденден, кога од него беше побарано да наведе точен датум на раѓање.

Во 1938 година Ататурк им го посвети 19 мај на младите од турската нација како Ден на младите и спортот – државен празник на кој младите учествуваат во спортски и културни активности, со официјални церемонии што се одржуваат низ целата земја.

Младите го слават денот со посета на Аниткабир, мавзолејот на Ататурк во Анкара, како и со организирање спортски и културни активности.

Во пораката споделена на турската платформа за социјални медиуми NSosyal, претседателот Реџеп Таип Ердоган им го честита празникот на сите млади што живеат во Турција и во странство.

„Со почит се сеќавам на Гази Мустафа Кемал Ататурк, врховниот командант на нашата Национална борба, на неговите соборци и на херојските припадници на нашата војска, позната како Огниште на Пратеникот“, рече тој.

„Со милост се сеќавам на нашите маченици што ги жртвуваа своите животи за нашата нација, а на нашите ветерани им посакувам здрав и просперитетен живот“, додаде тој.

Исто така, министерот за младина и спорт Осман Ашкин Бак и неговата придружна делегација составена од заменици-министри, генерални директори, спортисти, млади учесници и други функционери го посетија Аниткабир.

Откако Бак положи венец украсен со црвени и бели каранфили со натпис „Министерство за млади и спорт“ пред мавзолејот, по едноминутно молчење беше интонирана турската национална химна.

Бак се потпиша и во Спомен-книгата на Аниткабир, пишувајќи: „19 мај, првиот чекор кон ослободувањето, ја симболизира отпорноста на нашата нација против угнетувањето, нејзината преродба и нејзината одлучност за независност. Ова свето наследство што Вие им го доверивте на турските млади лица продолжува да живее и денес со иста верба, дух и насока.“