Турција ги истакна транспортната поврзаност и инвестициската соработка со Белгија

Турскиот министер за транспорт и инфраструктура, Абдулкадир Уралоглу, денес ја истакна важноста во зајакнувањето на транспортната поврзаност и алтернативните трговски рути за време на разговорите за проширување на економската соработка меѓу Турција и Белгија, јавува Анадолу.

Говорејќи на економски панел од високо ниво во Истанбул, на кој присуствуваа белгиската кралица Матилда и белгиската делегација, Уралоглу истакна дека двете земји треба да ја продлабочат соработката и да ги зголемат меѓусебните инвестиции во секторите како што се трговијата, транспортот, технологијата и одбраната.

Тој ја истакна потребата од зголемување на поврзаноста и развој на алтернативни правци со цел олеснување на глобалната трговија, во услови на зголемени геополитички ризици и предизвици во синџирите на снабдување.

Уралоглу истакна дека Турција претставува стратегиски центар кој овозможува пристап до 67 земји со вкупен бруто-домашен производ од 1,5 билиони долари, во рамките на четиричасовен радиус на летање.

Тој ја нагласи стратегиската важност на Средниот коридор, кој е трговска рута што ги поврзува Азија и Европа преку Турција, посочувајќи ги железничката линија Баку - Тбилиси - Карс и подводниот железнички тунел Мармарај како клучни елементи на оваа рута.

Тој исто така даде детали за Проектот „Пат на развојот“, автопат и железнички коридор долг 1.200 километри, во кој се вклучени Обединетите Арапски Емирати, Катар, Турција и Ирак. „Проектот, кој започнува од ирачкото пристаниште Гранд Фау, би можел да се заврши во рок од пет до шест години и да обезбеди витална алтернатива на Ормускиот Теснец“, истакна тој.

„Владата планира да инвестира околу 8 милијарди долари во нова железничка линија на мостот 'Јавуз Султан Селим', со цел да се помогне во решавањето на проблемите со капацитетот во Истанбул“, изјави тој.

Што се однесува до еколошките цели, Уралоглу истакна дека поморскиот сообраќај опфаќа повеќе од 80 отсто од глобалната трговија, но посочи дека проширувањето на железничките мрежи нуди попрактичен начин за намалување на емисиите на краток рок.

Тој додаде дека постигнат е договор со премиерот на Фландрија, Матијас Дипендале, за понатамошен развој на билатералните односи во поморскиот и железничкиот сектор.