- Конференцијата КОП31 ќе се одржи во туристичкиот центар на Медитеранот, Анталија, од 9 до 20 ноември

Турција ги забрзува инвестициите во стартапи за чисти технологии пред КОП31 - Конференцијата КОП31 ќе се одржи во туристичкиот центар на Медитеранот, Анталија, од 9 до 20 ноември

Научниот и технолошки истражувачки совет на Турција (ТУБИТАК) лансираше нови иницијативи за поддршка на стартапите за чисти технологии во пресрет на Конференцијата на ОН за климатски промени (COP31), чиј домаќин во ноември во Анталија ќе биде Турција, јавува Анадолу.

Конференцијата КОП31 ќе се одржи во овој медитерански туристички центар од 9 до 20 ноември, обединувајќи ги владите со цел унапредување на соработката за климатска акција, намалување на емисиите, транзиција кон чиста енергија и климатско финансирање.

Според информациите на Анадолу, ТУБИТАК ја зголеми поддршката за чиста енергија, чисти технологии и зелена транзиција преку нови повици за финансирање и програми за забрзување, чија цел е да им помогнат на иновативните стартапи во комерцијализацијата на нивните технологии и привлекувањето инвестиции.

Овие иницијативи се надоврзуваат на програмите за поддршка започнати во почетокот на оваа година, при што најновите се фокусираат на втората фаза од Глобалната програма за иновации во чистите технологии (ГЦИП), имплементирана од ТУБИТАК во соработка со Организацијата за индустриски развој на ОН (УНИДО) и неколку владини министерства.

Втората фаза има за цел да ги трансформира решенијата за чисти технологии во бизниси подготвени за пазарот преку програми за забрзување, валидација на технологии и активности за подготвеност за инвестиции.

Пријавувањето за Забрзувачот за иновации во чистите технологии на Турција 2026 и Забрзувачот за инклузивна зелена транзиција 2026 ќе трае до 3 август.

Право на учество имаат стартапи што развиваат решенија во областа на енергетската ефикасност, обновливите извори на енергија, искористувањето на отпадот, заштитата на водите, зелената градба, одржливиот транспорт, како и напредните материјали и хемикалии.

Програмите за забрзување ќе им помогнат на учесниците да ги зајакнат своите технологии и бизнис-модели, да ги потврдат своите производи и да се подготват за привлекување инвестиции и излез на домашниот и меѓународниот пазар.

Победничките тимови во секој забрзувач ќе добијат парични награди од ТУБИТАК, при што првото место ќе освои 700.000 турски лири, второто место 500.000 лири, а третото место 400.000 лири.

ТУБИТАК, исто така, ќе обезбеди посебна поддршка за стартапите за чисти технологии водени од жени, каде што победниците во четири категории ќе добијат по 300.000 турски лири секоја, заедно со поддршка за подготвеност за инвестиции.

Одделно, ТУБИТАК и УНИДО ќе го лансираат Забрзувачот за инклузивна зелена транзиција 2026 со цел да ги поддржат технолошки заснованите решенија кои промовираат инклузивна зелена економија.

Избраните тимови ќе присуствуваат на Националната академија на ГЦИП Турција 2026 во септември, добивајќи обука, менторство и дополнителна онлајн поддршка до декември за да помогнат во развојот и комерцијализацијата на нивните решенија за чисти технологии.