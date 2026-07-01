- Во периодот од 1 јуни 2025 до 31 мај 2026 година вкупниот извоз на турската одбранбена и воздухопловна индустрија е зголемен од околу 7,40 милијарди долари на 10,88 милијарди долари

Турција бележи раст во извозот на одбранбена и воздухопловна индустрија во НАТО-сојузниците - Во периодот од 1 јуни 2025 до 31 мај 2026 година вкупниот извоз на турската одбранбена и воздухопловна индустрија е зголемен од околу 7,40 милијарди долари на 10,88 милијарди долари

Извозот на турската одбранбена и воздухопловна индустрија во земјите членки на НАТО во последниот период бележи значителен раст.

Во пресрет на самитот на НАТО, кој ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара, се забележува зголемување на извозот на одбранбениот и воздухопловниот сектор во земјите членки на Алијансата.

Според податоците собрани од Анадолу од извозните статистики, Турција, која се подготвува за историски самит во Анкара, последната година бележи значителен раст на продажбата во странство во секторот за одбрана и авијација.

Вкупниот извоз на секторот во овој период е зголемен за 47,12 отсто. Во периодот од 1 јуни 2025 до 31 мај 2026 година извозот е зголемен од околу 7,40 милијарди долари на 10,88 милијарди долари.

- Земјите членки на НАТО на врвот на извозот -

Во овој период извоз на производи од одбранбениот и воздухопловниот сектор е реализиран во 178 земји, при што најголем дел е насочен кон земјите членки на НАТО, што ја одразува стратегиската улога на Турција во Алијансата.

Според анализата по земји, првите три позиции ги заземаат земји членки на НАТО.

Во земјите членки на НАТО се извезени производи во вредност од 6,23 милијарди долари. Ова претставува 57,28 отсто од вкупниот извоз на секторот, продолжувајќи го трендот на раст на извозот во сојузниците во НАТО.

- Дипломатијата на одбранбената индустрија придонела за раст -

Растот на извозните перформанси е поврзан и со меѓународните контакти, билатералните средби и дипломатијата на одбранбената индустрија координирана од Претседателството за одбранбена индустрија.

Овие контакти ја зголемија видливоста на турските компании на странските пазари и создадоа нови можности за соработка и извоз.

Овие случувања ја зајакнаа позицијата на Турција како земја што не само што снабдува производи, туку и развива технологија, создава модели на заедничко производство и долгорочна соработка со сојузниците.

- Вредноста на извозот по килограм 40 пати повисока -

Растот на извозот се одразува и во високата додадена вредност на производите.

Вредноста на извозот по килограм во одбранбениот и воздухопловниот сектор изнесува 65,16 долари.

Имајќи предвид дека просекот на извозот на Турција изнесува 1,62 долари по килограм, овој сектор има околу 40 пати повисока вредност, што значајно придонесува за економијата на земјата.