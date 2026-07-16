- „Работата на регионалните системи за противвоздушна и противракетна одбрана со долг дострел С-400 продолжува во повеќе димензии“

Турското Министерство за одбрана: Работата на системите С-400 е во тек - „Работата на регионалните системи за противвоздушна и противракетна одбрана со долг дострел С-400 продолжува во повеќе димензии“

Портпаролот на Министерството за национална одбрана на Турција денес изјави дека работата на регионалните системи за противвоздушна и противракетна одбрана со долг дострел С-400 продолжува на неколку фронтови, јавува Анадолу.

На неделниот брифинг за медиумите на Министерството во седиштето на Хавелсан во Анкара, портпаролот на Министерството за одбрана, Зеки Актурк, нагласи: „Работата на регионалните системи за противвоздушна и противракетна одбрана со долг дострел С-400 продолжува во повеќе димензии.“

„Ќе биде споделено со јавноста кога ќе има конкретен развој“, додаде тој.

Портпаролот не даде дополнителни детали за моментната состојба на програмата или временската рамка за идните најави.