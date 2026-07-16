Турското Министерство за одбрана: Работата на системите С-400 е во тек

Yusuf Soykan Bal
16 Јули 2026•Ажурирано: 16 Јули 2026
Портпаролот на Министерството за национална одбрана на Турција денес изјави дека работата на регионалните системи за противвоздушна и противракетна одбрана со долг дострел С-400 продолжува на неколку фронтови, јавува Анадолу.
На неделниот брифинг за медиумите на Министерството во седиштето на Хавелсан во Анкара, портпаролот на Министерството за одбрана, Зеки Актурк, нагласи: „Работата на регионалните системи за противвоздушна и противракетна одбрана со долг дострел С-400 продолжува во повеќе димензии.“
„Ќе биде споделено со јавноста кога ќе има конкретен развој“, додаде тој.
Портпаролот не даде дополнителни детали за моментната состојба на програмата или временската рамка за идните најави.