- По двата силни земјотреса, Турција испрати тимови за пребарување и спасување, кучиња трагачи и хуманитарна помош, кои од Истанбул полетаа со воен транспортен авион кон погодените области

Турски спасувачи заедно со хуманитарна помош заминаа за Венецуела - По двата силни земјотреса, Турција испрати тимови за пребарување и спасување, кучиња трагачи и хуманитарна помош, кои од Истанбул полетаа со воен транспортен авион кон погодените области

Авион со тимови за пребарување и спасување и со хуманитарна помош од Турција полета од Аеродромот „Ататурк“ во Истанбул кон Венецуела, јавува Анадолу.

Пред полетувањето на авионот што ги превезува екипите за пребарување и спасување и хуманитарната помош, директорот на Покраинската управа за катастрофи и вонредни состојби (АФАД) во Истанбул, проф. д-р Халук Озенер, даде изјава на Аеродромот „Ататурк“.

Озенер изјави дека по информацијата оти во регионот Јаракуј во Венецуела вчера се случиле два последователни земјотреса со јачина од 7,2 и 7,5 степени, со разлика од 39 секунди, започнале подготовки во координација со релевантните институции, вклучувајќи ги Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за здравство и Дирекцијата за безбедност при Претседателството.

Тој нагласи дека по разговорите со Генералштабот е обезбеден воен транспортен авион од типот A-400M, додавајќи:

„Во тимот се наоѓаат 37 лица од тимовите за пребарување и спасување и хуманитарна помош на АФАД од Истанбул, Измир и Денизли, 6-член тим од Министерството за здравство (УМКЕ), 2-член тим од Црвената полумесечина, 2 кучиња трагачи и 2 целосно опремени возила за спасување. Дополнително, со уште еден сличен авион обезбеден од Генералштабот, 20 лица од Бригадата за хуманитарна помош на Армијата ќе пристигнат во регионот. Во контакт сме со Министерството за надворешни работи и со Амбасадата на Венецуела. По потреба ќе се испрати дополнителна опрема и персонал“.

Озенер истакна дека оваа година се реализирани хуманитарни операции во 11 земји, меѓу кои Газа, Сирија, Пакистан и Авганистан.

„Во 2025 година оваа бројка беше 16. Оваа хуманитарна помош континуирано се спроведува. Не само хуманитарна помош, туку и при природни и човечки катастрофи низ светот, како во Јапонија, Хаити, Ел Салвадор, Албанија и Босна и Херцеговина, нашите тимови за пребарување и спасување исто така учествуваат во помош“, рече тој.

Додаде дека Турција, според глобалните извештаи за хуманитарна помош, со години е земјата што дава најмногу хуманитарна помош во светот.

Озенер им посака успешен пат на тимовите кои заминуваат кон Венецуела, додавајќи дека и други невладини организации и спасувачки тимови се подготвени и чекаат евентуален повик за вклучување.

По изјавата, авионот со турските тимови за пребарување и спасување и со хуманитарна помош полета од Истанбул кон Венецуела.

- Земјотресите во Венецуела -

Геолошкиот институт на САД (USGS) соопшти дека во Венецуела се случиле два земјотреса со јачина од 7,2 и 7,5 степени со разлика од 39 секунди.

Се наведува дека епицентарот на земјотресите бил во државата Јаракуј, а длабочината била 10 и 21,9 километри.

Министерот за здравство на Венецуела, Карлос Алварадо, изјави дека бројот на загинати во земјотресите се искачил на 235, додека над 4.300 лица се повредени.

Спасувачките операции продолжуваат, а постои загриженост дека бројот на жртви може да се зголеми.