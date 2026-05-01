Турските граѓани од флотилата за помош на Газа се очекува да се вратат во Турција со специјален лет - „Како резултат на незаконска интервенција извршена од израелските сили против флотилата ‘Сумуд’ во меѓународни води, нашите граѓани и другите учесници кои беа приведени стигнаа на Крит“

Турските граѓани и други активисти од различни националности кои беа на бродовите од флотилата за хуманитарна помош за Газа „Сумуд“, запленети од Израел во меѓународни води, се очекува денес да се вратат во Турција со специјален лет, соопштија турските власти, јавува Анадолу.

„Како резултат на незаконска интервенција извршена од израелските сили против флотилата ‘Сумуд’ во меѓународни води, нашите граѓани и другите учесници кои беа приведени се префрлени на Крит“, објави портпаролот на турското Министерство за надворешни работи, Онџу Кечели, на американската компанија за социјални медиуми X.

„Нашиот амбасадор во Атина и нашиот конзуларен персонал се присутни на Крит. Се очекува нашите граѓани и некои учесници од други националности денес да бидат донесени во Турција со чартер лет“, додаде тој.