- Авионите „Мирен орел“ ќе извршат 11 непрекинати лета за следење на турскиот воздушен простор и обезбедување рано предупредување за време на Самитот на НАТО во Анкара

Турските авиони AEW&C ќе извршат 60-часовна мисија за безбедноста на Самитот на НАТО - Авионите „Мирен орел“ ќе извршат 11 непрекинати лета за следење на турскиот воздушен простор и обезбедување рано предупредување за време на Самитот на НАТО во Анкара

Авионите на Турските воздухопловни сили за воздушно рано предупредување и контрола (AEW&C) ќе извршат 11 лета во период од 60 часа, со цел да помогнат во обезбедувањето на 36. Самит на НАТО во Анкара, играјќи клучна улога во следењето на турскиот воздушен простор.

Стационирани во Командата на Третата главна воздухопловна база во Коња, авионите Е-7Т, познати во Турција како „Мирен орел“, се опремени со повеќефункционален електронски скенирачки воздушен и поморски радар, способен да обезбеди надзор од 360 степени и да идентификува повеќе цели на растојание до 400 километри.

Авионот ги пренесува детектираните цели во реално време до копнените оперативни центри, како и до авионските и поморските единици што дејствуваат на терен, овозможувајќи координирани операции за воздушна одбрана.

- „Непрекината мисија што трае 60 часа“

Во изјавата за Анадолу командантот на екипажот на мисијата AEW&C, мајор Фатих Кулак, рече дека авионот служи како турска платформа за воздушно рано предупредување и контрола.

„Нашата мисија за време на Самитот на НАТО ќе биде да го следиме воздушниот простор на нашата земја. Ќе обезбедиме рано предупредување и ќе помогнеме во идентификацијата на секој неидентификуван авион што се приближува кон турскиот воздушен простор“, рече Кулак.

Тој истакна дека во вторник авионот ќе патролира над регионот на Црното Море, следејќи ги потенцијалните закани и известувајќи ги надлежните органи.

Обезбедувајќи детали за операцијата, Кулак наведе дека мисијата ќе се состои од 11 лета во непрекинат период од 60 часа.

„Ќе извршиме непрекината мисија што ќе трае 60 часа со 11 лета. Целата операција континуирано ќе биде спроведувана под надзор на нашите авиони AEW&C. За одржувањето непрекинати операции потребно е интензивно темпо, а нашиот персонал е подготвен и стои на располагање за следните летови. Денес летаме со екипаж од 15 лица и очекуваме летот да трае приближно осум и пол часа. Секогаш сме подготвени доколку нашата мисија треба да биде продолжена“, рече тој.

- „Ја демонстрираме дисциплината на турската армија“

Кулак истакна дека авионот е опремен и со активни и со пасивни сензори, што му овозможува да детектира и идентификува цели не само во воздухот туку и на море.

Тој додаде дека авионот, исто така, ги следел летовите на лидерите и делегациите што пристигнуваат во Турција за Самитот.

„Авионите 'Мирен орел' извршуваат широк спектар на мисии, од антитерористички операции до меѓународни и национални вежби, како и мисии за воздушен надзор над европскиот воздушен простор што ни е доделен од НАТО. Во рамките на заедничките мисии, работиме заедно со поморските сили на НАТО. Без разлика дали станува збор за Источен Медитеран или Балтичкото Море, значително придонесуваме работејќи заедно во различни региони. Додека ги извршуваме овие мисии, јасно ги демонстрираме дисциплината на турската армија и силата на нашите вооружени сили“, рече Кулак.

