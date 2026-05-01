Турскиот шеф на дипломатијата оствари телефонски разговор со својот ирански колега

Турскиот министер за надворешни работи, Хакан Фидан, денес телефонски разговараше со својот ирански колега Абас Арагчи, соопштија дипломатски извори, јавува Анадолу.

Двајцата министри разговараа за најновите случувања во тековниот процес на преговори меѓу Иран и САД, додадоа извори од турското Министерство за надворешни работи.

Пакистан посредуваше за прекин на огнот во војната меѓу САД и Израел против Иран кој стапи во сила на 8 април, а потоа организираше мировни преговори во Исламабад. Додека прекинот на огнот се почитува, напорите за траен крај на конфликтот продолжуваат.