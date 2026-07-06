- Ердоган треба во Претседателскиот комплекс да се сретне со лидерите на 32-те земји членки на Алијансата, меѓу кои се американскиот претседател Доналд Трамп, францускиот претседател Емануел Макрон...

Турскиот претседател ќе биде домаќин на светските лидери на самитот на НАТО во Анкара - Ердоган треба во Претседателскиот комплекс да се сретне со лидерите на 32-те земји членки на Алијансата, меѓу кои се американскиот претседател Доналд Трамп, францускиот претседател Емануел Макрон...

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган ќе биде домаќин на лидерите на земјите членки на НАТО во Анкара на 7 и 8 јули, по повод 36. самит на Алијансата, при што покрај дискусиите за одбраната, безбедноста и регионалните предизвици, ќе одржи и низа билатерални средби, јавува Анадолу.

Ердоган треба во Претседателскиот комплекс да се сретне со лидерите на 32-те земји членки на Алијансата, меѓу кои се американскиот претседател Доналд Трамп, францускиот претседател Емануел Макрон, британскиот премиер Кир Стармер, германскиот канцелар Фридрих Мерц, италијанската премиерка Џорџа Мелони, канадскиот премиер Марк Карни, финскиот претседател Александар Стуб, словачкиот претседател Петер Пелегрини, албанскиот премиер Еди Рама, бугарскиот премиер Румен Радев и црногорскиот премиер Милојко Спајиќ.

На самитот ќе присуствуваат и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

Ердоган треба да одржи тет-а-тет средба со Трамп на 7 јули, по што ќе следува заедничка прес-конференција. Подоцна истата вечер, Ердоган и првата дама Емине Ердоган ќе приредат вечера во Претседателскиот комплекс за лидерите и нивните сопружници.

На 8 јули, претседателот Ердоган ќе ги пречека шефовите на држави и влади, по што ќе следува традиционалното заедничко фотографирање. По воведното обраќање на генералниот секретар Руте, лидерите ќе ги изнесат своите излагања во рамки на работната сесија на самитот.

По завршувањето на сесијата, Ердоган, Трамп и неколку други лидери се очекува да одржат одделни прес-конференции во Националната изложбена сала во Бештепе.

Самитот ќе се фокусира на спроведувањето на одлуката на НАТО за зголемување на инвестициите во одбраната и ќе ги разгледа напорите на Алијансата за одвраќање и одбрана од 360-степенска перспектива.

Лидерите, исто така, ќе одржат стратегиски дискусии за заканите, ризиците и предизвиците со кои се соочува евроатлантскиот регион, како и за случувањата поврзани со војната во Украина и безбедносната состојба на јужното крило на НАТО.

Покрај 32 шефови на држави и влади на НАТО, на самитот ќе присуствуваат речиси 100 министри, високи дипломати, претставници на меѓународни организации и поканети гости.