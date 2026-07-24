Турскиот претседател ја одбележа 6-годишнината од повторното отворање на Аја Софија како џамија

Fatma Zehra Solmaz
24 Јули 2026•Ажурирано: 24 Јули 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ја одбележа шестгодишнината од повторното отворање на Големата џамија Аја Софија за богослужба, јавува Анадолу.
Во објава на турската компанија за социјални мрежи „НСосјал“, Ердоган истакна:
„Пред точно шест години, Аја Софија го врати својот оригинален идентитет по 86 години копнеж. Со Божја волја, ова благословено место за молитва засекогаш ќе продолжи да одекнува со повикот за молитва. Нека биде благословено повторното процветување на Аја Софија.“
Изградена како црква, Аја Софија служела за таа намена 916 години сè до османлиското освојување на Истанбул во 1453 година, кога султанот Мехмед Втори ја претвора во џамија преку својот вакаф.
Таа останала џамија сè до 1934 година, кога со декрет на Владата била претворена во музеј — статус што го задржала 86 години.
На 10 јули 2020 година, Државниот совет на Турција го поништи декретот од 1934 година, со што се отвори патот споменикот повторно да се отвори како џамија.