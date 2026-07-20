- „Како татковина и земја гарант, никогаш нема да го оставиме кипарскиот турски народ сам во неговата праведна борба“, порача Ердоган

Турскиот претседател ја одбележа 52-годишнината од мировната операција на Кипар - „Како татковина и земја гарант, никогаш нема да го оставиме кипарскиот турски народ сам во неговата праведна борба“, порача Ердоган

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ја одбележа 52-годишнината од Кипарската мировна операција, оддавајќи им почест на загинатите херои и изразувајќи благодарност до ветераните, јавува Анадолу.

Тој, исто така, им го честита Денот на мирот и слободата, 20 Јули, на кипарските Турци и им ги пренесе своите поздрави на „браќата и сестри кипарски Турци“ во објава на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“.

„Како татковина и земја гарант, никогаш нема да го оставиме кипарскиот турски народ сам во неговата праведна борба“, рече Ердоган.

Додека комеморациите продолжуваат низ Турската Република Северен Кипар (ТРСК), турските воени бродови беа отворени за посета на граѓаните во туристичкото пристаниште Киренија по повод одбележувањето на 52-годишнината од Кипарската мировна операција на 20 јули 1974 година, соопшти денес Командата на безбедносните сили на ТРСК.

Пловилата кои можат да се разгледаат во одредени часови во текот на денот се подморницата ТЏГ I. Инону, брзиот јуришен брод TЏГ Зипкин и фрегатата ТЏГ Ѓекова.