Турскиот претседател се сретна со киргистанскиот министер за надворешни работи во Анкара - На средбата присуствуваа и турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, директорот за комуникации Бурханетин Дуран и главниот советник на претседателот, Акиф Чагатај Килич