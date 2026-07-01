Турскиот претседател се сретна со киргистанскиот министер за надворешни работи во Анкара

Merve Berker
01 Јули 2026•Ажурирано: 01 Јули 2026
Турскиот претседател Реџеп таип Ердоган оствари средба со киргистанскиот министер за надворешни работи во главниот град Анкара, соопшти денес турското Претседателство, јавува Анадолу.
Средбата меѓу Реџеп Таип Ердоган и Женбек Кулубаев се одржа во Претседателскиот комплекс, се наведува во соопштението.
На средбата присуствуваа и турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, директорот за комуникации Бурханетин Дуран и главниот советник на претседателот, Акиф Чагатај Килич.
Не беа споделени дополнителни детали во врска со состанокот.