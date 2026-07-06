Турскиот претседател се сретна со бугарскиот премиер на маргините на самитот на НАТО во Анкара

Özcan Yıldırım, Zafer Fatih Beyaz
06 Јули 2026•Ажурирано: 06 Јули 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес оствари средба со бугарскиот премиер Румен Радев во рамките на 36-от самит на шефови на држави и влади на НАТО, чиј домаќин е Турција во Претседателскиот комплекс во Анкара, јавува Анадолу.
Средбата, која се одржа зад затворени врати, го означи почетокот на билатералните ангажмани на Ердоган по повод самитот.
На состанокот присуствуваа и министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Бајрактар, министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоглу, заменик-претседателот на АК Партијата и портпарол на партијата Омер Челик и директорот за комуникации Бурханетин Дуран.