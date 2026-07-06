- Средбата, која се одржа зад затворени врати, го означи почетокот на билатералните ангажмани на Ердоган по повод самитот

Турскиот претседател се сретна со бугарскиот премиер на маргините на самитот на НАТО во Анкара - Средбата, која се одржа зад затворени врати, го означи почетокот на билатералните ангажмани на Ердоган по повод самитот

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес оствари средба со бугарскиот премиер Румен Радев во рамките на 36-от самит на шефови на држави и влади на НАТО, чиј домаќин е Турција во Претседателскиот комплекс во Анкара, јавува Анадолу.

Средбата, која се одржа зад затворени врати, го означи почетокот на билатералните ангажмани на Ердоган по повод самитот.

На состанокот присуствуваа и министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Бајрактар, министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадир Уралоглу, заменик-претседателот на АК Партијата и портпарол на партијата Омер Челик и директорот за комуникации Бурханетин Дуран.