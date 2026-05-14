- Колоната возила минуваше по рута украсена со турски и казахстански знамиња пред да пристигне во Палатата на независноста, каде што Токаев го пречека турскиот претседател

Турскиот претседател пречекан со официјална церемонија во главниот град на Казахстан - Колоната возила минуваше по рута украсена со турски и казахстански знамиња пред да пристигне во Палатата на независноста, каде што Токаев го пречека турскиот претседател

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган е пречекан со официјална церемонија од страна на казахстанскиот претседател Касим-Жомарт Токаев во главниот град на Казахстан, Астана, каде што пристигна во официјална посета на централноазиската земја, јавува Анадолу

Колоната возила минуваше по рута украсена со турски и казахстански знамиња пред да пристигне во Палатата на независноста, каде што Токаев го пречека турскиот претседател.

По церемонијата на пристигнување, воен оркестар ги изведе националните химни на двете земји, а Ердоган ја поздрави почесната гарда.

По претставувањето на делегациите, двајцата лидери преминаа на тет-а-тет разговори.

Подоцна, се очекува Ердоган да копретседава со шестиот состанок на Советот за стратегиска соработка на високо ниво меѓу Турција и Казахстан, заедно со Токаев.

Двајцата претседатели, исто така, треба да присуствуваат на церемонијата на потпишување билатерални договори и да одржат заедничка прес-конференција.

На церемонијата присуствуваа неколку високи турски претставници, меѓу кои министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за одбрана Јашар Ѓулер, министерот за трговија Омер Болат и директорот за комуникации на претседателот Бурханетин Дуран.