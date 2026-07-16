- „Никој да не се сомнева: нашата борба ќе продолжи сè додека ФЕТО не биде целосно искоренета и оваа предавничка мрежа, која се маскира во секоја можна форма, не биде искоренета еднаш засекогаш“

Турскиот претседател порача дека ќе продолжи да се бори против терористичката ФЕТО додека не биде „целосно искоренета“ - „Никој да не се сомнева: нашата борба ќе продолжи сè додека ФЕТО не биде целосно искоренета и оваа предавничка мрежа, која се маскира во секоја можна форма, не биде искоренета еднаш засекогаш“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган порача дека ќе продолжи да се бори против терористичката организација ФЕТО сè додека не биде „целосно искоренета“, по повод одбележувањето на 10-годишнината од неуспешниот обид за државен удар на организацијата на 15 јули 2016 година, јавува Анадолу.

„Никој да не се сомнева: нашата борба ќе продолжи сè додека ФЕТО не биде целосно искоренета и оваа предавничка мрежа, која се маскира во секоја можна форма, не биде искоренета еднаш засекогаш“, напиша Ердоган на турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“.

„Пред десет години, во ноќта на 15 јули, ние, како земја, заедно напишавме величествен еп. Уште еднаш им упатувам честитки и благодарност на херојските припадници на нашите Турски вооружени сили кои таа ноќ останаа лојални на почесната униформа што им ја довери нацијата во лицето на терористичките заговорници на ФЕТО кои ја предадоа таа униформа; на сите наши безбедносни сили - нашата жандармерија, полиција, персонал за специјални операции и разузнавачки службеници; и на секој член на нашата благородна нација, жени и мажи, млади и стари, кои излегоа на улиците носејќи знамиња во рацете, молитви на усните и љубов кон Турција во срцата, не дозволувајќи им на организаторите на пучот да ги преземат плоштадите.“

Ердоган ја изрази својата благодарност до „сите наши браќа и сестри низ целиот свет кои ги кренаа рацете со молитва, велејќи: „Нека не ѝ се случи ништо лошо на Турција“, и ги натопија своите молитвени килими со солзи.

„Секој од нашите 253 загинати херои и секој од нашите 2.737 ветерани има безброј спомени и приказни од таа ноќ. Нека Бог ги благослови душите на сите наши загинати херои, кои се вечни печати на постоењето на нашата татковина, и нека им даде место во рајот“, рече тој.

Неуспешниот обид за државен удар, во кој загинаа 253 лица, а повредени се 2.734, беше организиран и извршен од терористичката организација ФЕТО.