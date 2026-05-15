Турскиот претседател повика на солидарност во туркискиот свет во услови на регионални кризи и дигитална трансформација - Нагласувајќи ја културната и дигиталната соработка, Ердоган рече дека заедничката туркиска азбука треба широко да се користи во образованието, културата, академската соработка и дигиталната трансформација

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изјави дека тековните кризи во регионот уште еднаш ја истакнале „стратегиската важност на заедничкото дејствување во солидарност на туркискиот свет“, јавува Анадолу.

„Кризите во Палестина, Либан, Иран, Украина и многу други укажуваат на тоа дека треба да ја зајакнеме нашата одбрана и да ја зголемиме нашата соработка во индустрискиот сектор“, рече Ердоган за време на обраќањето на неформалниот самит на Организацијата на туркиски држави (ОТД) во Туркистан, Казахстан.

Тој истакна дека Турција има за цел дополнително да ја унапреди координацијата и соработката во областа на кибербезбедноста во рамките на ОТД за време на нејзиниот претстоен мандат, нагласувајќи дека кибербезбедноста сега е исто толку витална колку и безбедноста на копно, во воздух и во поморските домени.

Ердоган исто така изрази надеж дека туркискиот свет ќе продолжи да ги зајакнува своите политички, економски и културни односи со Турската Република Северен Кипар (ТРСК).

Нагласувајќи ја културната и дигиталната соработка, тој рече дека заедничката туркиска азбука треба широко да се користи во образованието, културата, академската соработка и дигиталната трансформација.

Тој додаде дека треба да се поддржат иницијативите базирани на вештачка интелигенција, вклучително и јазичен модел на турски јазик, дизајниран да го направи богатството на заедничкиот јазик видливо во дигиталната сфера.