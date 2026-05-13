- На покана на казахстанскиот претседател Касим-Жомарт Токаев, се очекува Ердоган да присуствува на Неформалниот самит на Организацијата на туркиските држави во градот Туркистан

Турскиот претседател отпатува за Казахстан на самит на туркиските држави - На покана на казахстанскиот претседател Касим-Жомарт Токаев, се очекува Ердоган да присуствува на Неформалниот самит на Организацијата на туркиските држави во градот Туркистан

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес отпатува за Казахстан за да присуствува на самитот на туркиските држави и да одржи разговори на високо ниво во главниот град, соопштија дипломатски извори, јавува Анадолу.

Ердоган беше испратен на аеродромот „Есенбога“ во Анкара од страна на потпретседателот Џевдет Јилмаз и гувернерот на Анкара, Јакуп Џанполат.

На покана на казахстанскиот претседател Касим-Жомарт Токаев, се очекува Ердоган да присуствува на Неформалниот самит на Организацијата на туркиските држави во градот Туркистан, како и на средбата насловена „Астана-Анкара: Од братство до прагматичен евроазиски сојуз“, насочена кон понатамошно зајакнување на билатералната соработка.

Во придружба на Ердоган се првата дама Емине Ердоган, министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за национално образование Јусуф Текин, министерот за национална одбрана Јашар Ѓулер и министерот за индустрија и технологија Мехмет Фатих Каџир.

Во делегацијата беа и министерот за трговија Омер Болат, заменик-претседателот на АК Партијата Куршад Зорлу, директорот за комуникации Бурханетин Дуран и главниот советник за надворешна политика и безбедност Акиф Чагатај Килич.