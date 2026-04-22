Турскиот претседател и шефот на НАТО разговараа за подготовките за самитот во Анкара и агендата на Алијансата

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес разговараа за подготовките за самитот на лидерите на НАТО, агендата на Алијансата и регионалните и глобалните случувања за време на средбата во Анкара, јавува Анадолу.

Ердоган истакна дека нестабилната регионална средина повторно ја нагласува важноста на солидарноста и соработката меѓу сојузниците на НАТО, според Дирекцијата за комуникации на Турција.

Оттаму е соопштено дека тој изразил очекувања дека самитот во Анкара ќе донесе одлуки за зајакнување на единството и подобрување на подготвеноста на Алијансата да одговори на кризи.

Турскиот претседател истакна дека Турција продолжува да ги проширува своите капацитети на одбранбената индустрија, особено во системите за противвоздушна одбрана, и дека има за цел дополнително да ја продлабочи соработката со сојузничките земји во оваа област.

Нагласувајќи ја неопходната важност на одржувањето на трансатлантските врски, Ердоган рече дека Турција очекува европскиот столб на Алијансата да преземе поголема одговорност.

Тој додаде дека исклучувањето на европските сојузници кои не се членки на Европската Унија (ЕУ) од одбранбените иницијативи на блокот нема да ја постигне наменетата цел.

Ердоган, исто така, нагласи дека Турција е позиционирана на страната на мирот и дипломатијата во процесот предизвикан од нападите врз Иран.

Во врска со војната меѓу Русија и Украина, тој рече дека Турција останува активно вклучена во напорите за постигнување мировно решение, работејќи на оживување на преговорите и овозможување преговори на ниво на лидери.

За време на состанокот, Ердоган и Руте, исто така, имаа сеопфатен разговор за подготовките за самитот на НАТО во Анкара.