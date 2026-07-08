Средбата зад затворени врати се одржа на маргините од последниот ден на дводневниот самит на НАТО, во момент кога Стармер наскоро треба да ја напушти функцијата, откако минатиот месец ја најави својата оставка.

Турскиот претседател и британскиот премиер се состанаа денес во Анкара Средбата зад затворени врати се одржа на маргините од последниот ден на дводневниот самит на НАТО, во момент кога Стармер наскоро треба да ја напушти функцијата, откако минатиот месец ја најави својата оставка.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес се состана со британскиот премиер Кир Стармер во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати се одржа на маргините од последниот ден на дводневниот самит на НАТО, во момент кога Стармер наскоро треба да ја напушти функцијата, откако минатиот месец ја најави својата оставка.

Самитот во Анкара ги собра лидерите од 32-те земји членки на Алијансата, како и клучните партнери за да разговараат за европскиот одбранбен капацитет, целите на Алијансата за издвојување за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Состанокот во Анкара го означува вториот самит на НАТО организиран од Турција, по самитот во Истанбул во 2004 година. Собирот, исто така, обезбедува платформа за билатерални средби меѓу Турција и сојузничките земји за политичка, безбедносна и економска соработка.