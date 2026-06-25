- „Искрено ја споделувам тагата за загубените животи во двата земјотреси што ја погодија Венецуела и им упатувам сочувство и желби за брзо закрепнување на пријателскиот народ и Владата на Венецуела“

Турскиот претседател изрази сочувство до Венецуела по смртоносните земјотреси - „Искрено ја споделувам тагата за загубените животи во двата земјотреси што ја погодија Венецуела и им упатувам сочувство и желби за брзо закрепнување на пријателскиот народ и Владата на Венецуела“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изрази сочувство до Венецуела по двата смртоносни земјотреси и порача дека Анкара стои покрај народот на јужноамериканската земја, јавува Анадолу.

„Искрено ја споделувам тагата за загубените животи во двата земјотреси што ја погодија Венецуела и им упатувам сочувство и желби за брзо закрепнување на пријателскиот народ и Владата на Венецуела“, порача Ердоган преку американската платформа за социјални медиуми X.

„Како Турција, стоиме покрај нашите венецуелски пријатели во овие мачни и тешки денови“, додаде тој.

Доцна денес, вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, прогласи национална вонредна состојба откако силни земјотреси го погодија северниот карипски брег на земјата, причинувајќи голема штета и предизвикувајќи предупредувања за цунами низ целиот регион.

„Најмалку 32 лица загинаа, а околу 700 лица се повредени“, објави Родригез рано утрово.