Турскиот претседател Ердоган ја прими белгиската кралица Матилда

Претседателот на Република Турција, Реџеп Таип Ердоган, во Истанбул ја прими белгиската кралица Матилда, јавува Анадолу.

Ердоган, во рамките на „Економската мисија“, оствари средба со белгиската кралица Матилда, која престојува во официјална посета на Турција, во палатата Вахдетин.

На средбата, која беше затворена за медиумите, Ердоган е придружуван од неговата сопруга Емине Ердоган.

Турскиот претседател изјави дека неодамнешните регионални случувања уште еднаш ја истакнале геополитичката важност на односите меѓу Турција и Европската Унија (ЕУ), нагласувајќи дека ажурирањето на Царинската унија во согласност со тековните услови е „клучна област што бара брз напредок“ на патот кон полноправно членство на Турција во ЕУ.

Ердоган ги даде овие изјави за време на средбата со белгиската кралица Матилда во Истанбул. Разговорите ги опфатија билатералните односи меѓу Турција и Белгија, како и регионални и глобални прашања, соопшти Директоратот за комуникации на Турција.

„Претседателот Ердоган, исто така, нагласи дека учеството на Турција во одбранбените иницијативи на ЕУ е во заеднички интерес на сите страни“, соопшти Директоратот на американската компанија за социјални медиуми Х.

Ердоган понатаму истакна дека Турција и Белгија поседуваат значителен потенцијал за соработка во широк спектар полиња, вклучувајќи ги трговијата, одбранбената индустрија, енергетиката и земјоделството, додавајќи дека напорите за дополнително зајакнување на билатералните врски ќе продолжат.

Истакнувајќи ја сè позначајната дипломатска улога на Турција на меѓународен план, Ердоган рече дека земјата ќе биде домаќин на Самитот на лидерите на НАТО во Анкара на 7 и 8 јули, како и на климатската конференција КОП31 од 9 до 20 ноември оваа година.

Турскиот претседател забележа дека транзицијата кон зелена енергија претставува важна област на соработка со Белгија, нагласувајќи дека Турција е меѓу водечките земји во Европа според капацитетот на инсталирана обновлива енергија.

За време на средбата, Ердоган изрази надеж дека контактите на кралицата Матилда со турските деловни кругови ќе резултираат со конкретни резултати.