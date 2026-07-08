Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на вториот ден од Самитот на НАТО

Турскиот претседател Ердоган ја пречека италијанската премиерка Мелони во Анкара Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на вториот ден од Самитот на НАТО

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, денес во главниот град Анкара ја пречека италијанската премиерка Џорџа Мелони, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа на вториот ден од Самитот на НАТО.

Двајцата лидери разговараа за билатералните односи, како и за регионалните и глобалните случувања, соопшти Дирекцијата за комуникации на Турција.

Ердоган истакна дека Турција и Италија треба да продолжат со активностите за продлабочување на соработката во повеќе области, особено во одбранбената индустрија, инвестициите, енергетиката и трговијата.

Турскиот претседател исто така ги повтори очекувањата на Анкара во врска со долгогодишните напори за пристапување во ЕУ.

„Турција повеќе не сака да разговара за пречките со Европската Унија, туку за отстранување на последните бариери кои стојат на патот до нашето членство“, рече Ердоган за време на состанокот, се наведува во соопштението.

Во врска со европската безбедност, Ердоган нагласи дека европскиот столб на НАТО треба да се зајакне и рече дека Турција ги поддржува одбранбените иницијативи на ЕУ, под услов тие да се засноваат на НАТО.

Тој додаде дека Анкара ќе продолжи да ги поддржува напорите на ЕУ за зајакнување на европската одбрана сè додека тие се надополнуваат со рамката на Алијансата.

Двајцата лидери разговараа и за Либија, при што Ердоган ја истакна важноста на Процесот на четиристрана соработка започнат од Турција, Италија, Катар и Либија.

Тој порача дека четиристраниот механизам останува важна платформа за промовирање на стабилноста во Либија и дека работата во рамките на оваа иницијатива ќе продолжи.

Ердоган ја покани Мелони да присуствува на Самитот на лидерите КОП31, кој е закажан за ноември во јужниот турски град Анталија.

Самитот во Анкара ги собра лидерите на Алијансата од 32 земји членки, како и клучните партнери, за да разговараат за одбранбениот капацитет на Европа, целите за издвојувањата за одбрана на Алијансата, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Турција, членка на НАТО речиси 75 години, се приклучи на Алијансата во 1952 година.