- Ердоган истакна дека односите меѓу двете земји се продлабочуваат и рече дека е воспоставена нова Мапа на патот по состанокот на Советот за стратегиска соработка на високо ниво во јануари

Турскиот претседател Ердоган со узбекистанскиот колега разговараше за регионални и глобални прашања - Ердоган истакна дека односите меѓу двете земји се продлабочуваат и рече дека е воспоставена нова Мапа на патот по состанокот на Советот за стратегиска соработка на високо ниво во јануари

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и узбекистанскиот претседател Шавкат Мирзијоев разговараа за регионални и глобални прашања, како и за билатералните односи за време на телефонски разговор денес, соопшти Дирекцијата за комуникации на Турција, пренесува Анадолу.

Ердоган истакна дека односите меѓу двете земји се продлабочуваат и рече дека е воспоставена нова Мапа на патот по состанокот на Советот за стратегиска соработка на високо ниво во јануари.

Тој рече дека се надева оти ќе го задржи тој позитивен импулс преку средби за време на неговата планирана посета на Узбекистан, во првата можна прилика.

Ердоган, исто така, рече дека одлуките за зајакнување на Советот на старешини се донесени на неформалниот самит на Организацијата на туркиски држави во Туркистан во мај.

Тој истакна дека Турција се надева дека ќе ги надгради тие одлуки на самитот на Организацијата на туркиските држави во Анкара на 29 и 30 октомври.

Турскиот претседател го покани Мирзијоев на климатскиот самит КОП31 во Анталија на 11 и 12 ноември и му го честита роденденот.