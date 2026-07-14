- Ердоган на аеродромот во Доха беше пречекан од заменик-премиерот и државен министер за одбрана на Катар, шеик Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Ал Тани

Турскиот претседател Ердоган пристигна во Катар по повод смртта на поранешниот емир - Ердоган на аеродромот во Доха беше пречекан од заменик-премиерот и државен министер за одбрана на Катар, шеик Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Ал Тани

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган пристигна во главниот град на Катар, Доха, за да изрази сочувство по смртта на поранешниот емир шеик Хамад бин Калифа Ал Тани, јавува Анадолу.

Ердоган слета на Меѓународниот аеродром Хамад со претседателскиот авион ТУР.

Беше пречекан од заменик-премиерот и државен министер за одбрана на Катар, шеик Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Ал Тани.

Првата дама Емине Ердоган го придружува претседателот при посетата.

Ердоган се очекува да го пренесе своето сочувство на емирот на Катар, шеик Тамим бин Хамад Ал Тани, по повод смртта на неговиот татко.