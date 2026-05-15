Турскиот претседател Ердоган пристигна во казахстанскиот град Туркистан за самитот на туркиски држави

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган пристигна во казахстанскиот град Туркистан за да присуствува на Неформалниот самит на Организацијата на туркиски држави, јавува Анадолу.

Ердоган беше пречекан на меѓународниот аеродром „Хазрет Султан“ од државниот советник на Казахстан, Ерлан Карин; гувернерот на регионот Туркистан, Нуралган Кучеров; претставникот на Министерството за надворешни работи на Казахстан во Алмати, Џанибек Жарасканович; амбасадорот на Казахстан во Анкара, Јеркебулан Сапиев и други официјални лица.

Првата дама Емине Ердоган и придружната турска делегација, исто така, пристигнаа во Туркистан заедно со претседателот.

Заедно со Ердоган, на самитот ќе присуствуваат и азербејџанскиот претседател Илхам Алиев, узбекистанскиот претседател Шавкат Мирзијоев, киргистанскиот претседател Садир Џапаров и претседателот на Турската Република Северен Кипар, Туфан Ерхурман.