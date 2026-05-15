Турскиот претседател Ердоган пристигна во казахстанскиот град Туркистан за самитот на туркиски држави

Zafer Fatih Beyaz
15 Мај 2026•Ажурирај: 15 Мај 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган пристигна во казахстанскиот град Туркистан за да присуствува на Неформалниот самит на Организацијата на туркиски држави, јавува Анадолу.
Ердоган беше пречекан на меѓународниот аеродром „Хазрет Султан“ од државниот советник на Казахстан, Ерлан Карин; гувернерот на регионот Туркистан, Нуралган Кучеров; претставникот на Министерството за надворешни работи на Казахстан во Алмати, Џанибек Жарасканович; амбасадорот на Казахстан во Анкара, Јеркебулан Сапиев и други официјални лица.
Првата дама Емине Ердоган и придружната турска делегација, исто така, пристигнаа во Туркистан заедно со претседателот.
Ердоган присуствува на Неформалниот самит на Организацијата на туркиски држави на покана на казахстанскиот претседател Касим-Жомарт Токаев.
Заедно со Ердоган, на самитот ќе присуствуваат и азербејџанскиот претседател Илхам Алиев, узбекистанскиот претседател Шавкат Мирзијоев, киргистанскиот претседател Садир Џапаров и претседателот на Турската Република Северен Кипар, Туфан Ерхурман.