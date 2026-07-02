Турскиот претседател Ердоган прими делегација на католички бискупи во Турција

Zafer Fatih Beyaz
02 Јули 2026•Ажурирано: 02 Јули 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во Претседателскиот комплекс во Анкара прими делегација од Конференцијата на католички бискупи во Турција, јавува Анадолу.
Средбата се одржа зад затворени врати, а дополнителни детали за содржината на разговорите засега не се соопштени.
На средбата присуствуваа и директорот за комуникации Бурханетин Дуран, шефот на Кабинетот на претседателот Хасан Доган и главниот советник за надворешна политика и безбедност Акиф Чагатај Килич.