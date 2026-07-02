- На средбата присуствуваа и директорот за комуникации Бурханетин Дуран, шефот на Кабинетот на претседателот Хасан Доган и главниот советник за надворешна политика и безбедност Акиф Чагатај Килич

Турскиот претседател Ердоган прими делегација на католички бискупи во Турција - На средбата присуствуваа и директорот за комуникации Бурханетин Дуран, шефот на Кабинетот на претседателот Хасан Доган и главниот советник за надворешна политика и безбедност Акиф Чагатај Килич

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во Претседателскиот комплекс во Анкара прими делегација од Конференцијата на католички бискупи во Турција, јавува Анадолу.

Средбата се одржа зад затворени врати, а дополнителни детали за содржината на разговорите засега не се соопштени.

На средбата присуствуваа и директорот за комуникации Бурханетин Дуран, шефот на Кабинетот на претседателот Хасан Доган и главниот советник за надворешна политика и безбедност Акиф Чагатај Килич.