Турскиот претседател Ердоган повика на единство и братство во услови на регионалните предизвици

Претседателот на Турција, Реџеп Таип Ердоган, денес упати повик за единство и братство во услови на предизвиците со кои се соочува регионот, јавува Анадолу.

„Особено во овој тежок период низ кој минува нашиот регион, мораме да ги оставиме настрана нашите разлики во потеклото, диспозицијата и деноминациската припадност, да го прифатиме единството и да го издигнеме братството“, изјави Ердоган во своето обраќање на состанокот на парламентарната група на владејачката АК Партија.

„Најсилната линија на отпор против оние кои се обидуваат да го свртат брат против брата е да стоиме обединети како ѕид“, рече Ердоган.

Тој истакна дека разликите во политичките мислења и погледите на светот не треба да предизвикуваат поларизација.

Напротив, како што рече тој, тие се исклучителни вредности кои го одразуваат човечкото и интелектуалното богатство.

„Не само меѓу нас, туку и надвор од нашите граници, мораме особено да зборуваме на јазикот на братството и многу силно да ги пренесеме нашите пораки за мир. Турција ја спроведува оваа мисија“, рече тој.

Ердоган нагласи дека Турција не прави разлика меѓу своите браќа во регионот, без разлика дали се Курди, Арапи, Туркмени или Персијци.

Тој додаде дека напорите за градење нова безбедносна парадигма заснована на заедничка историја и заедничка иднина не се политика која треба да се критикува.

Напротив, според него, тоа е политика која треба да се цени, поддржува и фали.

„Затоа, паѓањето во стапиците на оние кои сакаат да спроведат нови операции во нашиот регион би било предавство и на нашата историја и на нашата иднина. Никој не може да застане меѓу нас и нашите браќа со кои живееме на иста земја илјада години“, додаде тој.