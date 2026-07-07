Двајцата лидери разговараа за регионални и меѓународни прашања на маргините на Самитот на НАТО.

Турскиот претседател Ердоган го пречека Трамп во Анкара Двајцата лидери разговараа за регионални и меѓународни прашања на маргините на Самитот на НАТО.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го пречека американскиот колега Доналд Трамп во главниот град Анкара, на почетокот на дводневниот Самит на НАТО, јавува Анадолу.

Ердоган го пречека Трамп со официјална церемонија во Претседателскиот комплекс, каде што разговараат за регионални и меѓународни прашања.

Беше истрелан и поздрав од 21 топ во чест на американскиот претседател.

Кога Трамп пристигна во комплексот, аеробатскиот тим на турските воздухопловни сили, „Турски ѕвезди“, изврши церемонијален прелет во чест на американскиот претседател.

Пред почетокот на билатералните разговори и средбите на делегациите, Ердоган и Трамп се обратија пред претставниците на медиумите.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека верува оти Самитот на НАТО што се одржува во главниот град Анкара би можел да донесе „позитивна одлука“ за долгогодишниот обид на Турција да купи борбени авиони Ф-35 од САД.

„Прашањето за Ф-35 не е ново за нас. Претходно разговаравме за тоа со САД и добивме обврска во врска со петте авиони. Со божја волја, верувам дека од овој Самит на лидери ќе произлезе позитивна одлука за прашањето за Ф-35“, додаде тој.

Осврнувајќи се на можната поддршка на САД за домашната програма за борбени авиони КААН на Турција, вклучително и потенцијалните испораки на мотори, Ердоган рече дека за ова прашање ќе разговара со Трамп за време на Самитот.

„Верувам дека тој ќе ја повтори добрата вест што веќе ни ја сподели“, рече Ердоган.

Во 2019 година, за време на првиот мандат на Трамп, САД ја суспендираа Турција од програмата Ф-35 откако се спротивставија на купувањето на рускиот систем за противракетна одбрана С-400, тврдејќи дека рускиот систем ќе ги загрози борбените авиони.

- „Ќе решиме голем број прашања од нашата агенда“

Трамп вети дека ќе ги укине санкциите што ѝ се наметнати на Турција според американскиот Закон за спротивставување на американските противници преку санкции (КААТСА), истакнувајќи дека ова ќе доведе до значително подобрување на билатералните односи.

„Ќе ги укинеме санкциите. Не сакаме да воведуваме санкции за пријателите“, изјави Трамп.

Претходно турскиот претседател лично го пречека Трамп по неговото пристигнување на аеродромот „Есенбога“.

По слетувањето, двајцата лидери кратко разговараа, при што Трамп ја поздрави почесната единица на Гардискиот полк со зборовите „Мерхаба аскер“ (Здраво, војнику) на турски јазик.

Потоа Ердоган и Трамп се упатија кон државната вила на аеродромот, каде што позираа за официјална фотографија.

Во посебна порака Ердоган истакна дека е почестен што е домаќин на Трамп во Анкара, изразувајќи уверување дека блиската соработка меѓу двајцата лидери ќе придонесе за позитивни резултати по голем број прашања.

„Верувам дека, благодарение на нашата солидарност и силните односи со господинот претседател, успешно ќе решиме многу прашања од нашата агенда“, напиша Ердоган на турската социјална мрежа NSocial​​​​​​​.

Доцна вечерва Ердоган и првата дама Емине Ердоган ќе приредат прием и официјална државна вечера во Претседателскиот комплекс за шефовите на држави и влади, како и за нивните сопруги и сопрузи што присуствуваат на 36. Самит на НАТО.

Претходно американскиот началник на Здружениот генералштаб, генерал Ден Кејн, го посети Аниткабир, мавзолејот на основачот на Република Турција, Мустафа Кемал Ататурк. Придружуван од американска делегација, генералот Кејн оддаде почит со едноминутно молчење и положи венец пред мавзолејот.

Шефовите на држави и влади на земји членки на НАТО, како и лидерите од клучните партнерски земји, се собраа во Анкара на Самитот на Алијансата за 2026 година.

Фокусот на собирот е ставен на спроведувањето на обврските за одбранбените трошоци договорени на минатогодишната средба во Хаг, континуираната воена поддршка за Украина и проширувањето на капацитетите за производство во одбранбената индустрија.