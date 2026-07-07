- Ќе се одржи и официјална церемонија на пречек во Претседателскиот комплекс, по што ќе започнат билатерални разговори и состаноци на ниво на делегации за регионални и меѓународни прашања

Турскиот претседател Ердоган го пречека Трамп во Анкара - Ќе се одржи и официјална церемонија на пречек во Претседателскиот комплекс, по што ќе започнат билатерални разговори и состаноци на ниво на делегации за регионални и меѓународни прашања

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го пречека својот американски колега Доналд Трамп во главниот град Анкара, на почетокот на дводневниот самит на НАТО, јавува Анадолу.

Ердоган лично го пречека Трамп по неговото пристигнување на аеродромот „Есенбога“.

Подоцна ќе се одржи официјална церемонија на пречек во Претседателскиот комплекс, по што ќе се одржат билатерални разговори и состаноци на ниво на делегации за регионални и меѓународни прашања.

Се очекува лидерите да одржат и прес-конференција.

Претходно во текот на денот, претседателот на Здружениот генералштаб на американските вооружени сили, генерал Ден Кејн, го посети Аниткабир, мавзолејот на Мустафа Кемал Ататурк, основач на Република Турција. Кејн, придружуван од американска делегација, одржа минутно молчење пред да положи венец во мавзолејот на Ататурк.

Шефовите на држави и влади на НАТО, како и лидерите од клучните земји-партнери, се во Анкара за самитот на Алијансата 2026, кој ќе се фокусира на спроведувањето на обврските за издвојувањата за одбраната договорени на минатогодишниот состанок во Хаг, продолжувањето на воената поддршка за Украина и проширувањето на индустриското производство на одбраната.