Лидерите на НАТО позираа за заедничка фотографија, пред Ердоган и шефот на НАТО, Руте, да одржат поздравни обраќања.

Турскиот претседател Ердоган ги пречека лидерите на НАТО на Самитот во Анкара Лидерите на НАТО позираа за заедничка фотографија, пред Ердоган и шефот на НАТО, Руте, да одржат поздравни обраќања.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес ги пречека лидерите што присуствуваат на 36. Самит на НАТО во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Ердоган и генералниот секретар Марк Руте ги поздравија шефовите на држави и влади, вклучително и американскиот претседател Доналд Трамп, по нивното пристигнување во Претседателскиот комплекс.

Лидерите на НАТО позираа за заедничка фотографија, пред Ердоган и Руте да се обратат со поздравен говор.

На самитот беа разгледани чекорите преземени во насока на одлуката за зголемување на инвестициите во одбраната, како и напорите на Алијансата во областите на одвраќање и одбрана.

Лидерите, исто така, разменија мислења за заканите, ризиците и предизвиците со кои се соочува евроатлантскиот простор, како и за состојбата во Украина и случувањата на јужното крило на Алијансата.

За време на самитот, Ердоган повика на укинување на ограничувањата за одбранбена соработка меѓу сојузниците во НАТО.

„Ограничувањата меѓу сојузниците во однос на одбранбената соработка, особено во одбранбената индустрија, треба да се укинат“, рече Ердоган.

Тој нагласи дека иако европските сојузници преземаат поголема одговорност за одбраната на континентот, тие треба да избегнуваат политики што би можеле да го ослабат единството на НАТО или трансатлантските врски.

„Додека европските сојузници преземаат поголема одговорност за одбраната на континентот, мораме да се воздржиме од мерки што би можеле да ја поткопаат кохезијата на Алијансата и трансатлантските односи“, порача тој.

На маргините на самитот, Ердоган оствари средби со повеќе лидери, вклучително и со францускиот колега Емануел Макрон. Подоцна, заедно со другите светски лидери, претседателот Ердоган се потпиша на пригодно уметничко дело изработено по повод самитот.

Турција – членка на НАТО повеќе од 70 години – се приклучи на Алијансата во 1952 година.