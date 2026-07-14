- На состанокот присуствуваа и турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз, началникот на Генералштабот, генерал Селук Бајрактароглу и шефот на Националната разузнавачка агенција, Ибрахим Калин

Турскиот претседател Ердоган во Анкара го прими началникот на пакистанската армија - На состанокот присуствуваа и турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз, началникот на Генералштабот, генерал Селук Бајрактароглу и шефот на Националната разузнавачка агенција, Ибрахим Калин

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес во Анкара го прими началникот на пакистанската армија, фелдмаршалот Сејед Асим Мунир, пренесува Анадолу.

Средбата зад затворени врати се одржа на аеродромот во Анкара, според објавата од турското Претседателство на американската платформа за социјални медиуми X.

На состанокот присуствуваа и турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз, началникот на Генералштабот, генерал Селук Бајрактароглу и шефот на Националната разузнавачка агенција, Ибрахим Калин.

Не се објавени дополнителни детали веднаш по средбата.