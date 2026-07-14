Турскиот претседател Ердоган во Анкара го прими началникот на пакистанската армија

Seyit Şamil Kurt
14 Јули 2026•Ажурирано: 14 Јули 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес во Анкара го прими началникот на пакистанската армија, фелдмаршалот Сејед Асим Мунир, пренесува Анадолу.
Средбата зад затворени врати се одржа на аеродромот во Анкара, според објавата од турското Претседателство на американската платформа за социјални медиуми X.
На состанокот присуствуваа и турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз, началникот на Генералштабот, генерал Селук Бајрактароглу и шефот на Националната разузнавачка агенција, Ибрахим Калин.
Не се објавени дополнителни детали веднаш по средбата.