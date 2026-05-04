Турскиот претседател Ердоган во Анкара го пречека министерот за надворешни работи на Кувајт

Asiye Latife Yılmaz
04 Мај 2026•Ажурирај: 04 Мај 2026
Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го пречека кувајтскиот министер за надворешни работи Џарах Џабер ал-Ахмад ал-Сабах во главниот град Анкара, јавува Анадолу.
Средбата во Претседателскиот комплекс се одржа зад затворени врати.
На средбата присуствуваа и турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, директорот за комуникации Бурханетин Дуран и Акиф Чагатај Килич, главен советник за надворешна политика и безбедност на претседателот.