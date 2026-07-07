- Посетата на Марк Карни е прва посета на канадски премиер во Tурција во последните 11 години

Турскиот претседател го прими канадскиот премиер на почетокот од самитот на НАТО во Анкара - Посетата на Марк Карни е прва посета на канадски премиер во Tурција во последните 11 години

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган го прими канадскиот премиер Марк Карни на разговори во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Средбата зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржа за време на започнувањето на дводневниот самит на НАТО.

Ова е прва посета на канадски премиер во Турција во последните 11 години.

На самитот се очекува Карни дополнително да придонесе за зајакнување на придонесот на Канада кон одбранбената алијанса, да воспостави нови партнерства и да помогне во изградба на заедничка безбедност, вклучително и за Украина.