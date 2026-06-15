- „Го поздравувам договорот постигнат меѓу Соединетите Американски Држави и Иран и го гледам како важен напредок за обезбедување на мирот и стабилноста во нашиот регион“

Турскиот претседател го поздрави договорот меѓу САД и Иран, го смета за клучен чекор кон регионалниот мир - „Го поздравувам договорот постигнат меѓу Соединетите Американски Држави и Иран и го гледам како важен напредок за обезбедување на мирот и стабилноста во нашиот регион“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го поздрави договорот постигнат меѓу САД и Иран, опишувајќи го како важен чекор кон обезбедувањето мир и стабилност во регионот, јавува Анадолу.

Во соопштението објавено на американската компанија за социјални медиуми Х, Ердоган наведе дека позитивно гледа на договорот, изразувајќи надеж дека тој ќе придонесе за воспоставување долгорочен мир и безбедност во регионот.

„Го поздравувам договорот постигнат меѓу Соединетите Американски Држави и Иран и го гледам како важен напредок за обезбедување на мирот и стабилноста во нашиот регион“, истакна тој.

Ердоган рече дека искрено се надева оти договорот ќе придонесе за траен мир и безбедност во регионот, додавајќи дека овој развој на настаните е нешто што на светот му беше долго време потребно.

Тој, исто така, ги повика сите страни да се воздржат од потези што би можеле да го загрозат процесот пред официјалното потпишување на договорот.

„Би сакал да ја нагласам важноста од воздржување од реторика, провокации и потези кои би можеле да ги ескалираат тензиите, како и од будност пред можни чинови на саботажа сè до денот на ставањето потпис на договорот“, истакна тој.

Ердоган им се заблагодари на раководствата на САД и Иран за нивната улога во постигнувањето на договорот и изрази посебна благодарност до Пакистан за, како што ги опиша, неговите исклучителни посреднички напори. Тој исто така ја пофали дипломатската поддршка обезбедена од Катар и Саудиска Арабија.

„Турција ќе продолжи да ги поддржува сите напори насочени кон воспоставување мир, стабилност и просперитет во нашиот регион и да придонесуваме за трајни решенија засновани на дипломатијата и меѓународното право“, рече Ердоган.

- Мировен договор -

Овие изјави беа дадени по објавувањето за мировниот договор со Иран, кој американскиот потпретседател Џеј Ди Венс го опиша како голем успех за Соединетите Американски Држави.

Пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф објави рано утринава дека САД и Иран постигнале мировен договор по интензивните преговори, при што двете страни прогласија итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.

„По интензивни разговори, со задоволство објавуваме дека мировниот договор меѓу Соединетите Американски Држави и Исламската Република Иран е постигнат“, наведе Шариф во објава на американската компанија за социјални медиуми Х.

Тој додаде дека двете страни прогласиле итен и траен прекин на воените операции на сите фронтови, вклучително и во Либан.

Според Шариф, официјалната церемонија на потпишување е предвидено да се одржи на 19 јуни во Швајцарија.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера објави дека договорот со Иран е финализиран и ја искажа својата намера за повторно отворање на Ормускиот Теснец и укинување на американската поморска блокада.

„Договорот со Исламската Република Иран сега е завршен. Честитки до сите!“, напиша Трамп во објава на својата платформа „Трут сошал“.

„Со ова давам целосно овластување за непречено отворање на Ормускиот Теснец и, истовремено, наложувам итно укинување на поморската блокада на Соединетите Американски Држави“, додаде тој.

Трамп, исто така, најави обновување на поморскиот сообраќај и на испораката на енергенси преку стратегискиот воден пат, пишувајќи:

„Бродови на светот, запалете ги вашите мотори. Нека тече нафтата!“