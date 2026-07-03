- Јилмаз допатува во Иран за да присуствува на државната церемонија во чест на покојниот врховен лидер Али Хамнеи, кој беше убиен во американско-израелските напади кон крајот на февруари

Турскиот потпретседател Јилмаз на средба со иранскиот претседател Пезешкијан во Техеран - Јилмаз допатува во Иран за да присуствува на државната церемонија во чест на покојниот врховен лидер Али Хамнеи, кој беше убиен во американско-израелските напади кон крајот на февруари

Турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз денеска во палатата Саадабад во Техеран се сретна со иранскиот претседател Масуд Пезешкијан, јавува Анадолу.

Јилмаз допатува во Иран за да присуствува на државната церемонија во чест на покојниот врховен лидер Али Хамнеи, кој беше убиен во американско-израелските напади кон крајот на февруари.

Во соопштението објавено на турската социјална платформа „НСосјал“, Јилмаз истакна дека Турција „длабоко ја споделува болката“ на „братскиот ирански народ“ од изминатиот период.

„Како Турција, ќе продолжиме да придонесуваме кон напорите за трајно воспоставување на мирот и стабилноста во нашиот регион, зајакнување на каналите за дијалог и поддршка на процесот на нормализација по војната“, порача тој.

Јилмаз додаде дека Турција ќе продолжи да работи со иранските колеги на натамошен развој на билатералните односи во сите сфери, особено во економијата, трговијата, енергетиката и транспортот.

Тој му се заблагодари на претседателот Пезешкијан за приемот и упати сочувство до иранската држава и до народот.

„Се молам за милоста на Алах за сите наши ирански браќа што ги загубија животите, особено за врховниот лидер Али Хамнеи, и уште еднаш посакувам трпение и упатувам сочувство до иранската држава и до пријателскиот и братски народ на Иран“, изјави Јилмаз.

Погребните церемонии за покојниот врховен лидер ќе се одржуваат од 3 до 9 јули во повеќе градови низ Иран.