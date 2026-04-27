- „Турција се издвојува како стабилен, предвидлив и сигурен партнер за инвестиции и индустриска активност“

Турскиот потпретседател: Турција со нови мерки за подобрување на инвестициската средина при глобална неизвесност - „Турција се издвојува како стабилен, предвидлив и сигурен партнер за инвестиции и индустриска активност“

Турција со самодоверба управува со глобалните неизвесности додека спроведува нови правни, административни и фискални мерки за зајакнување на својата инвестициска средина, изјави денес турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз, јавува Анадолу.

На прес-конференција во главниот град Анкара, Јилмаз рече дека официјалните лица се собрале за да ја информираат јавноста за мерките што минатиот петок ги објави претседателот Реџеп Таип Ердоган за подобрување на конкурентноста и подобрување на инвестициската средина во земјата.

Јилмаз истакна дека глобалната економија се соочува со зголемена неизвесност, при што геополитичките тензии се интензивираат во повеќе региони.

Потпретседателот посочи дека ризикот од ескалација меѓу Иран и Израел – заедно со вклученоста на САД – дополнително ја оптовари и онака кревката средина, додавајќи дека овие случувања директно влијаат врз енергетските пазари, трговските патишта и глобалните финансиски услови.

Јилмаз нагласи дека во ваков фрагментиран пејзаж, отпорноста, предвидливоста и производствениот капацитет станаа одлучувачки фактори кои го обликуваат правецот на глобалните инвестиции.

Тој рече дека Турција управува со оваа средина со самодоверба и дисциплина, споделувајќи дека Владата ги презела неопходните мерки за ублажување на потенцијалното влијание на регионалните случувања врз економијата и за обезбедување уредно и здраво функционирање на пазарите.

Изјави дека земјата продолжува да ја чува макроекономската стабилност, истовремено зајакнувајќи ја својата база на производство и одржувајќи отпорна траекторија на раст.

„Турција се издвојува како стабилен, предвидлив и сигурен партнер за инвестиции и индустриска активност“, рече Јилмаз.

Тој истакна дека земјата нуди конкурентен и добро етаблиран екосистем за инвеститорите, поддржан од нејзината силна индустриска инфраструктура, напредните логистички капацитети и длабоката интеграција во глобалните синџири на вредности.

„Стратегиската локација на Турција на крстосницата меѓу Европа, Азија и Блискиот Исток обезбедува посебна предност додека се преобликуваат глобалните синџири на снабдување“, додаде тој, истакнувајќи дека земјата сè повеќе се појавува како центар за производство, трговија и дистрибуција.

„Спроведуваме нови правни, административни, фискални и институционални мерки со цел да ја зголемиме конкурентноста на нашата земја и да ја зајакнеме инвестициската средина“, изјави Јилмаз.