Турскиот потпретседател на самитот на Европската политичка заедница во Ерменија

Потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, денес учествуваше на самитот на Европската политичка заедница во Ереван, каде што оствари и низа средби на маргините на настанот, јавува Анадолу.

Јилмаз, кој го претставува претседателот Реџеп Таип Ердоган, учествуваше на самитот во Комплексот за спорт и концерти „Карен Демирчјан“, каде што беше пречекан од ерменскиот премиер Никол Пашинјан.

По церемонијата на отворањето, тој се приклучи на воведната сесија и се фотографираше за групната фотографија заедно со останатите лидери.

На самитот учествуваат повеќе од 40 лидери, меѓу кои и украинскиот претседател Владимир Зеленски, францускиот претседател Емануел Макрон, премиерот на Велика Британија Кир Стармер и италијанската премиерка Џорџа Мелони.

На маргините на самитот, Јилмаз се сретна со норвешкиот премиер Јонас Гар Стјоре, со кого разговараше за билатералните односи и областите на соработка.

Во соопштението споделено на турската социјална мрежа „NSosyal“, Јилмаз наведе дека во разговорите биле опфатени односите меѓу Турција и Норвешка, како и соработката во економијата, трговијата, туризмот, инвестициите, енергетиката, науката и технологијата, одбранбената индустрија и борбата против тероризмот.

„Турција придава значење на унапредувањето на соработката со Норвешка во сите области“, истакна Јилмаз, заблагодарувајќи му се на Стјоре за неговиот конструктивен пристап и придонесот кон билатералните односи.

Одделно, Јилмаз се сретна со Феридун Синирлиоглу, генерален секретар на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ).

Во соопштението споделено на „NSosyal“, Јилмаз изрази надеж дека ОБСЕ, со своето институционално искуство, ќе продолжи ефективно да придонесува за мирот, стабилноста и просперитетот низ евроатлантските и евроазиските региони, и му посака успех на Синирлиоглу во неговата работа.