- „Зајакнувањето на регионалната солидарност против експанзионистичките политики на Израел е од големо значење“

Турскиот потпретседател во Анкара го прими либанскиот вицепремиер - „Зајакнувањето на регионалната солидарност против експанзионистичките политики на Израел е од големо значење“

Турскиот потпретседател Џевдет Јилмаз денес го прими либанскиот вицепремиер Тарек Митри и неговата делегација во Анкара на разговори нагласувајќи ја важноста на регионалната солидарност како одговор на експанзионистичките политики на Израел, пренесува Анадолу.

На турската платформа за социјални медиуми „NSosyal“, Јилмаз објави дека двете страни разговарале за неодамнешните регионални случувања, меѓу кои и континуираните израелски напади врз Либан и нивното влијание врз хуманитарната состојба во земјата.

„Зајакнувањето на регионалната солидарност против експанзионистичките политики на Израел е од големо значење“, рече Јилмаз.

„Секој напад врз суверенитетот, територијалниот интегритет или единството на Либан претставува јасно кршење на меѓународното право“, додаде тој.

Јилмаз нагласи дека Турција ќе продолжи да ја поддржува безбедноста, стабилноста и економскиот развој на Либан.

Додаде дека проширувањето на билатералната соработка во областите на економијата, енергетиката и одбраната, промовирањето инклузивни политики во Либан и поддршката на напорите што придонесуваат за стабилноста во Сирија беа меѓу приоритетите дискутирани за време на состанокот.

Јилмаз, исто така, рече дека хуманитарната помош обезбедена преку Турската агенција за соработка и координација (ТИКА), Турската агенција за управување со катастрофи и вонредни состојби (АФАД) и Турската црвена полумесечина останува важен дел од поддршката на Анкара за Либан.

Тој изрази надеж за посилна соработка меѓу двете земји за мир, стабилност и просперитет во Либан и поширокиот регион.

Континуираните израелски напади во Либан оваа недела го нарушија кревкиот прекин на огнот што е во сила од средината на април и се случуваат и покрај меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран за прекин на непријателствата на сите фронтови, вклучително и во Либан.

Израел спроведува офанзива врз Либан од 2 март во која загинаа над 3.800 луѓе, над 11.800 се повредени, а повеќе од 1 милион се раселени, според најновите официјални бројки.