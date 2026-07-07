- „Поделбата на товарот не треба да се мери само со буџетски бројки. Треба да се земат предвид и оперативните ризици, географскиот простор, подготвеноста, придонесите во мисијата“

Турскиот министер Ѓулер: Турција го поздравува зголемувањето на издвојувањата за одбрана на НАТО-сојузниците - „Поделбата на товарот не треба да се мери само со буџетски бројки. Треба да се земат предвид и оперативните ризици, географскиот простор, подготвеноста, придонесите во мисијата“

Турција ја поздравува зголемената посветеност на сојузниците во НАТО за зголемување на издвојувањата за одбраната, но повисоките буџети мора да се преточат во конкретни воени способности, обучен персонал и издржливи одбранбени индустрии, рече денес турскиот министер за национална одбрана Јашар Ѓулер, јавува Анадолу.

Говорејќи на настан на НАТО-сојузниците во Анкара, организиран во соработка со Директоратот за комуникации, Фондацијата за политички, економски и социјални истражувања (СЕТА) и Минхенската безбедносна конференција, Ѓулер рече дека „зголемувањето на издвојувањата за одбрана е важно, но трошењето пари само по себе не создава одвраќање“.

Тој нагласи дека кредибилитетот на НАТО ќе зависи од тоа дали сојузниците можат политичките обврски да ги претворат во подготвени сили, муниција, логистика, интегрирана воздушна и ракетна одбрана, структури за команда и контрола и индустриски капацитет.

Истакнувајќи дека Алијансата поминала низ различни фази од крајот на Втората светска војна, прво фокусирајќи се на колективната одбрана за време на Студената војна, а потоа преминувајќи кон мисии за управување со кризи и антитероризам, Ѓулер нагласи дека НАТО сега влегува во нова фаза која бара кредибилна колективна одбрана, притоа зачувувајќи ја својата способност да одговори на кризи од сите правци.

Турскиот министер рече дека Турција поддржува посилен и побалансиран сојуз во кој европските сојузници преземаат поголема одговорност за одбраната, додека трансатлантската врска и посветеноста на САД за безбедност остануваат незаменливи.

„Но, поделбата на товарот не треба да се мери само со буџетски бројки. Треба да се земат предвид и оперативните ризици, географскиот простор, подготвеноста, придонесите во мисијата, индустрискиот капацитет и способноста за дејствување за време на кризи“, рече тој.

Укажувајќи на долгогодишната улога на Турција во одбранбениот сојуз, Ѓулер рече дека земјата сочувала значителна, професионална и активна воена сила, додека многу европски земји ги намалија своите вооружени сили, залихи и одбранбен производствен капацитет по Студената војна.

„Турција, која се приклучи на НАТО во 1952 година, никогаш не била само географска фронтална земја“, рече тој, додавајќи дека постојано презема ризици, носи одговорност на терен и придонесува за одвраќање кога е потребно.

Тој рече дека Турција ја одржува втората најголема армија во НАТО и има една од најспособните сили на Алијансата, со висока подготвеност, оперативно искуство, силни стандарди за обука и заеднички оперативен капацитет.

„Придонесите на Турција се протегаат од Балтичкиот Регион до Црното Море и вклучуваат мисии, операции и вежби на НАТО, како и одговорности во поморската безбедност, управувањето со кризи, обуката и одвраќањето“, рече тој.

Ѓулер ја истакна одбранбената индустрија на Турција, велејќи дека Анкара развила напредни капацитети во беспилотни системи, воздушна одбрана, електронско војување, муниција, поморски платформи, авијација и технологии за команда и контрола.

„Во текот на следните три години, Турција ќе даде поголем приоритет на воздушната и балистичката ракетна одбрана, долгиот дострелен оган и системите за беспилотни возила за да ги исполни и целите на капацитетите на НАТО и барањата за национална одбрана“, рече тој.

Посочи дека овие капацитети не се само национални средства, туку кога се правилно интегрирани, можат да помогнат во затворањето на празнините во капацитетите и производството на НАТО.

„Турција ја фаворизира соработката пред ривалството, заедничкото производство пред исклучувањето и соработката базирана на капацитети пред ограничувањата во одбранбената индустрија“, додаде тој.

Во врска со европската безбедност, Ѓулер рече дека Турција го поздравува посилниот европски одбранбен придонес, под услов тој да го зајакнува НАТО, а не да се натпреварува со него.

„Соработката меѓу НАТО и ЕУ мора да биде инклузивна, интегрирачка и меѓусебно зајакнувачка“, рече тој.

Ѓулер рече дека самитот на НАТО во Анкара ќе биде клучен праг за Алијансата за единството, кохезијата, инвестициите во одбраната, индустриското производство, поддршката за Украина и идното одвраќање.

Тој рече дека пораката од Анкара треба да биде јасна, обврската на НАТО кон член 5 останува неспорна, но ветувањата мора да бидат поткрепени со кредибилна воена моќ.

Турскиот министер, исто така, нагласи дека НАТО мора да зачува пристап од 360 степени кон безбедноста, опфаќајќи ги и источните и јужните крила, како и предизвиците надвор од евроатлантската област.

„Ормускиот Теснец, Персискиот Залив, Сирија, Ирак, Источниот Медитеран, Северна Африка, Сахел, Црното Море и Кавказ се дел од истата стратегиска средина“, рече тој.

„Денешната безбедност не може да се осигури само преку тенкови, авиони и бродови, туку и преку безбедни податоци, сигурни синџири на снабдување, заштитена инфраструктура, отпорни општества и способност за побрзо дејствување од противниците“, додаде тој.

„Турција ќе продолжи да придонесува за одвраќањето и одбраната на НАТО, тесно да соработува со сојузниците и да ја поддржува трансформацијата на Алијансата“, рече министерот.