Турскиот министер Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Шведска пред самитот во Анкара

Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан ќе присуствува на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО во шведскиот град Хелсингборг на 21 и 22 мај, соопштија денес извори од турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

Се очекува состанокот да се фокусира на подготовките за самитот на НАТО, чиј домаќин ќе биде Турција во Анкара на 7 и 8 јули, како и на единството на Aлијансата, трансатлантската соработка, зајакнувањето на капацитетот за производство на одбранбената индустрија, континуираната поддршка за Украина и поефикасното искористување на зголемените буџети за одбрана во воени цели.

На агендата се очекува да бидат и политиките на јужното крило на НАТО и неодамнешните случувања што ја засегаат евроатлантската безбедност, особено војната меѓу Русија и Украина.

Состанокот ќе започне на 21 мај со неформална работна вечера на Советот НАТО-Украина, на која ќе присуствуваат украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха и шефицата на дипломатијата на Европската Унија, Каја Калас.

За време на вечерата, се очекува Фидан да ја потврди поддршката на Турција за независноста, суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина, истовремено истакнувајќи ги дипломатските напори на Анкара за ставање крај на руско-украинската војна.

- Подготовки за самитот во Анкара -

На 22 мај, состанокот ќе продолжи со сесија на која ќе присуствуваат само министрите за надворешни работи на 32-те земји членки на НАТО.

Се очекува Фидан да ги информира сојузниците за подготовките за самитот во Анкара за време на состанокот, кој ќе биде последен собир на министрите за надворешни работи на НАТО пред лидерите на Алијансата да се состанат во јули.

Исто така, се очекува турскиот министер за надворешни работи да ги изнесе очекувањата на Турција за самитот и да ги нагласи напорите на Анкара за обезбедување дека состанокот ќе ги демонстрира единството и кохезијата на НАТО.

Фидан ќе обезбеди информации за придонесот на Турција во НАТО и ќе ги истакне напорите на земјата за трансформирање на одбранбените трошоци во воени капацитети, нагласувајќи дека трансатлантската соработка во одбранбената индустрија во рамките на Алијансата треба да се развива без ограничувања.

Се очекува тој исто така да ја нагласи важноста на „пристапот за 360-степена безбедност“ на НАТО за спротивставување на заканите од сите правци, вклучително и засилена соработка со јужното соседство на Алијансата и посилни напори во борбата против тероризмот.