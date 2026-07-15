- Во разговор со новинарите на железничката станица во Пшемишл, Полска, пред да отпатува за Украина, Фидан се осврна на 10-годишнината од неуспешниот обид за државен удар на 15 јули 2016 година

Турскиот министер Фидан: Турција е решена да спречи групи слични на ФЕТО да се инфилтрираат во државата - Во разговор со новинарите на железничката станица во Пшемишл, Полска, пред да отпатува за Украина, Фидан се осврна на 10-годишнината од неуспешниот обид за државен удар на 15 јули 2016 година

Турција презема мерки за да осигури структури слични на терористичката организација ФЕТО никогаш повеќе да не можат да се етаблираат во рамките на државниот систем, изјави денес турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан, јавува Анадолу.

Во разговор со новинарите на железничката станица во Пшемишл, Полска, пред да отпатува за Украина, Фидан се осврна на 10-годишнината од неуспешниот обид за државен удар на 15 јули 2016 година.

„ФЕТО сега е структура чиј период на корисност заврши. И покрај ова, таа продолжува со својата борба против државата“, рече тој, додавајќи дека организацијата, исто така, го цели избраното раководство на земјата и соработува со меѓународните мрежи на моќ.

Фидан рече дека турската држава и јавноста влегле во нова борба за ослободување по обидот за државен удар, за време на кој Анкара им нанесе големи удари на домашните и странските терористички мрежи, особено на ФЕТО.

Тој рече дека отстранувањето на елементите поврзани со ФЕТО од државните институции ѝ овозможило на Владата да се врати на својата фундаментална мисија да ѝ служи на јавноста.

„Решителноста што ја покажа турскиот народ под водство на претседателот Реџеп Таип Ердоган одигра голема улога во отстранувањето на организацијата од системот“, додаде тој.

„Мерките што ги преземаме и прописите што ги воведуваме се надеваме дека ќе обезбедат ваквите структури да не можат да најдат место во системот, ниту денес ниту во иднина. Сите наши напори се насочени кон ова“, рече Фидан.

Тој нагласи дека Турција продолжува да работи на спречување на ФЕТО да врши незаконски активности, шпионажа и операции против земјата во државите каде што се наоѓаат неговите членови.

Фидан, исто така, ги повика припадниците на организацијата што живеат во странство да го отфрлат нејзиното раководство и да се вратат на вистинска лојалност кон својата земја.

Тој посочи дека врвот на ФЕТО ги користи своите преостанати поддржувачи за да ја одржи релевантноста на организацијата и да им служи на странските разузнавачки служби.

Обидот за државен удар на 15 јули 2016 година беше извршен од фракција во рамките на Турските вооружени сили поврзана со ФЕТО.

Заговорниците отворија оган врз цивилите и безбедносните лица и ги бомбардираа државните институции, при што загинаа 253 лица, а илјадници беа ранети.

- Посета на Украина -

Турскиот министер рече дека ќе патува до Киев со воз, патување кое се очекува да трае околу 10 часа, бидејќи украинскиот воздушен простор останува затворен.

За време на посетата, се очекува да се сретне со украинскиот претседател Владимир Зеленски и со неговиот украински колега и да пренесе пораки од турскиот претседател Ердоган.

Фидан рече дека ја посетил Москва минатиот месец, каде што ги пренел пораките на Ердоган и ја слушнал руската перспектива за војната за време на разговорите со рускиот претседател Владимир Путин и министерот за надворешни работи Сергеј Лавров.

Тој, исто така, се осврна на неодамнешните дипломатски контакти во врска со Украина, меѓу кои посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Турција, самитот на НАТО во Анкара и состанокот на Коалицијата на волните во Париз, на кој присуствуваше во име на Ердоган.

Фидан рече дека европските земји во голема мера следат два пристапа кон конфликтот: поддршка на воените напори на Украина и барање начини за прекин на борбите.

„Турција е повеќе фокусирана на патот за тоа како може да се запре војната“, рече тој.

Истакна дека Турција беше домаќин на руско-украинските преговори во Истанбул минатата година и претходно ги олеснила преговорите меѓу страните.

Анкара, исто така, посредуваше за договорот за извоз на жито преку Црното Море, што помогна да се овозможи безбеден транспорт на земјоделски производи од украинските пристаништа.

„Верувам дека мојата посета ќе даде позитивен придонес во тековните напори“, рече Фидан.